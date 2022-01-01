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Ванна Bas Лагуна левая
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Ванны
    Ванна Bas Лагуна левая
    Арт. X16915389
    Ванна Bas Лагуна левая

      Ванна Bas Лагуна левая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16915389

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ассиметричная модель акриловой ванны Bas (Бас) Laguna 1700х1100 покоряет своей лаконичным и завершенным исполнением, и это несмотря на необычную форму чаши. Такой дизайн позволяет ощутимо экономить свободное пространство особенно в небольших по своим размерам ванных комнатах. А главной изюминкой этой модели все же служит удивительная эргономичность и функциональность, которая порадует любителей водных процедур.Технические характеристики:Объем воды до верхнего сливного отверстия - 295 лГлубина ванны по центру - 440 ммВысота экрана - 550 мм