Ванна Bas Лагуна левая

Ассиметричная модель акриловой ванны Bas (Бас) Laguna 1700х1100 покоряет своей лаконичным и завершенным исполнением, и это несмотря на необычную форму чаши. Такой дизайн позволяет ощутимо экономить свободное пространство особенно в небольших по своим размерам ванных комнатах. А главной изюминкой этой модели все же служит удивительная эргономичность и функциональность, которая порадует любителей водных процедур.Технические характеристики:Объем воды до верхнего сливного отверстия - 295 лГлубина ванны по центру - 440 ммВысота экрана - 550 мм