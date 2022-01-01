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Ванна Bas МАЛЬДИВА с гидромассажем
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Ванны
    Ванна Bas МАЛЬДИВА с гидромассажем
    Арт. X169153144
    Ванна Bas МАЛЬДИВА с гидромассажем

      Ванна Bas МАЛЬДИВА с гидромассажем

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169153144

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Классическая модель акриловой ванны Bas Maldiva (Малдива) 1600х700 является оптимальным и универсальным вариантом для любого интерьера ванной комнаты. Выполненная в лучших традициях сантехнического оборудования, она порадует вас не только качеством исполнения, но и высокой степенью функциональности. Отличный внешний вид вкупе с доступной стоимостью будет прекрасным решением для вашей ванной комнаты. Технические характеристики:Материал: акрилЦвет:белыйДлина (см):160Ширина (см): 70Высота (см): 43Объём (л): 190Вес (кг): 20.4Страна-производительРоссия Электрические характеристики:- V - 220/240 Hz - 50 Kw - 0.7- Подводка электропитания должна обеспечивать доступность для включения/выключения и избегать прямого контакта с водой.- D - диаметр отверстия под сифон 40 мм