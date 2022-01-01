Акриловая ванна Bas Мальта 170х75 – красивая, высокая модель с приличным объемом для полноценного расслабления во время водных процедур. Купель со встроенным подголовником и увеличенной шириной в плечах – настоящий подарок для тех, кто любит подолгу проводить время в ванне. Модель в лаконичном дизайне впишется в интерьер современной ванной комнаты и будет гармонично смотреться как в большом помещении, так и в стандартном санузле. Выберите подходящие аксессуары: врезной смеситель, удобный подголовник, ручки для входа-выхода, практичную раздвижную шторку. Давайте вместе создадим ванную комнату вашей мечты! Акриловые ванны Bas отличаются хорошим качеством и длительным сроком службы. Гарантия от производителя составляет 10 лет, и все это время ванна будет радовать вас своим безупречным внешним видом. Ванна Bas Мальта – это легкая конструкция, с которой не возникает проблем при транспортировке и установке. Экструзионный акрил эффективно держит тепло и не шумит при наборе воды – вы можете наслаждаться водными процедурами, сколько захотите. По желанию можно заказать установку системы гидромассажа, аэромассажа и опции хромотерапии.