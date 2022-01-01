Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ванна стальная Estap 1700*710*400 см. белая, с ножками
Найти аналог
Ванны
    Ванна стальная Estap 1700*710*400 см. белая, с ножками
    Арт. X169153255
    Ванна стальная Estap 1700*710*400 см. белая, с ножками

      Ванна стальная Estap 1700*710*400 см. белая, с ножками

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169153255

      Характеристики

      Производитель
      		Estap
      Возможность установки панели
      		Нет
      Ножки в комплекте
      		Нет
      Ручки
      		Нет
      С сиденьем
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ванна стальная ESTAP прямоугольная - отличается простотой линий и элегантностью формы. Ванна выполнена из прочной стали, покрытой белоснежной эмалью высокого качества. Она значительно легче чугунных аналогов, не требует особого ухода и при надлежащем уходе прослужит много лет, не теряя своей эстетической привлекательности.