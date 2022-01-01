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Ванна Triton Мишель-левая ЭКСТРА
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Ванны
    Ванна Triton Мишель-левая ЭКСТРА
    Арт. X169153037
    Ванна Triton Мишель-левая ЭКСТРА

      Ванна Triton Мишель-левая ЭКСТРА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169153037

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Возможность установки панели
      		Нет
      Ножки в комплекте
      		Нет
      Ручки
      		Нет
      С сиденьем
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ванна ТРИТОН Мишель-левая ЭКСТРА - имеет дно с рифленой массажной поверхностью, широкую спинку с подголовником, площадку для установки смесителя. Дополнительно возможна установка торцевого экрана. Это уникальная модель, в которой гармонично соединились классическая прямоугольная и просторная треугольная ванны. Ширина сужения рассчитана таким образом чтобы в стандартной ванной комнате с длинной 1700мм можно было установить просторную ванну объёмом 380 литров и рядом установить раковину с тумбочкой.