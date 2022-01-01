Ванна Triton Мишель-левая ЭКСТРА

Ванна ТРИТОН Мишель-левая ЭКСТРА - имеет дно с рифленой массажной поверхностью, широкую спинку с подголовником, площадку для установки смесителя. Дополнительно возможна установка торцевого экрана. Это уникальная модель, в которой гармонично соединились классическая прямоугольная и просторная треугольная ванны. Ширина сужения рассчитана таким образом чтобы в стандартной ванной комнате с длинной 1700мм можно было установить просторную ванну объёмом 380 литров и рядом установить раковину с тумбочкой.

