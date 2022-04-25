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Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра Н0000099328
5.0
2
10 960 ₽
Ванны
  • Персональная скидка
Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра Н0000099328
Арт. X169153208
5.0
2
Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра Н0000099328
Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра Н0000099328
Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра Н0000099328
  • Персональная скидка
Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра Н0000099328
Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра Н0000099328
Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра Н0000099328

Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра Н0000099328

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10 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 811 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X169153208
5.0
2

Характеристики

Производитель
Triton
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1500x700x600
Ширина, мм
700
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 811 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра является универсальной и эргономичной моделью, весьма популярной среди пользователей. Одним из главных достоинств этой ванны стоит отметить ее небольшие размеры и привычный, приятный глазу, классического вида дизайн. Выполненная из белого прочного акрила, ТРИТОН Стандарт 150 станет простым, но радующим компонентом для ванной комнаты любого интерьерного стиля. Простая форма, правильные размеры чаши ванны привлекут каждого.

    Преимущества ванны ТРИТОН Стандарт 150 Экстра:

    • Эргономичная;
    • Компактная;
    • Стильная;
    • Надежная.

    Комплектация:

    • Чаша ванны;
    • Инструкция по сборке;
    • Упаковка.