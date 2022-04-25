Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра Н0000099328

Ванна ТРИТОН Стандарт 150 Экстра является универсальной и эргономичной моделью, весьма популярной среди пользователей. Одним из главных достоинств этой ванны стоит отметить ее небольшие размеры и привычный, приятный глазу, классического вида дизайн. Выполненная из белого прочного акрила, ТРИТОН Стандарт 150 станет простым, но радующим компонентом для ванной комнаты любого интерьерного стиля. Простая форма, правильные размеры чаши ванны привлекут каждого.

Преимущества ванны ТРИТОН Стандарт 150 Экстра:

Эргономичная;

Компактная;

Стильная;

Надежная.

Комплектация: