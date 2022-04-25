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Ванна ТРИТОН Стандарт 160 Экстра
5.0
2
Найти аналог
Ванны
    Ванна ТРИТОН Стандарт 160 Экстра
    Арт. X169153248
    5.0
    2
    Ванна ТРИТОН Стандарт 160 Экстра
    Ванна ТРИТОН Стандарт 160 Экстра
    Ванна ТРИТОН Стандарт 160 Экстра
      Ванна ТРИТОН Стандарт 160 Экстра
      Ванна ТРИТОН Стандарт 160 Экстра
      Ванна ТРИТОН Стандарт 160 Экстра

      Ванна ТРИТОН Стандарт 160 Экстра

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169153248
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1600x700x570
      Ширина, мм
      		700
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Конструкция всех моделей акриловых ванн «стандарт», как прямоугольных, так и асимметрий, подразумевает возможность установки, как фирменного лицевого экрана, так и универсального раздвижного, который значительно дешевле. -   В комплектацию ванн «стандарт» не входит дорогой слив перелив полуавтомат, у покупателя есть возможность выбрать слив перелив подешевле. -   Модельный ряд стандарт можно расценивать как полноценный антикризисный продукт от компании "Тритон" ориентированный на импорт-замещение подобной продукции от европейских и китайских производителей.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность