Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (130 мм x 3 м)
Арт. X6991453047840
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|130
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Длина, м
|3
- Полужёсткий алюминиевый воздуховод Ванвент ВПА предназначен для присоединения конечных элементов систем вентиляции в труднодоступных местах, а также для подсоединения домашних бытовых агрегатов к вытяжным шахтам квартир. Имеет спирально-навивную конструкцию и изготовлен из алюминиевой фольги.
Преимущества
- Гофрированная поверхность позволяет делать многочисленные изгибы при монтаже без потери скорости проводимых потоков воздуха
- Толщина фольги составляет 60 мкм, что позволяет использовать воздуховод при температуре до +250°С и максимальном давлении до 2 500 Па
- Удобен и прост в эксплуатации. Легко и быстро соединяется с каналами как круглого, так и овального сечения
- Оригинальная конструкция замка воздуховода позволяет производить многократные сжатия-растяжения без разрушения воздуховода
- В сжатом состоянии длина - 0,7 м, рабочая длина - 2,4 м, максимальная длина - 2,7 м