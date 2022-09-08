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Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (250 мм x 3 м)
5.0
1
670 ₽
Гофрированные (гибкие) воздуховоды
    Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (250 мм x 3 м)
    Арт. О00000025206
    5.0
    1
    Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (250 мм x 3 м)

      Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (250 мм x 3 м)

      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025206
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vanvent
      Диаметр, мм
      		250
      Длина, м
      		3
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.41
      Все характеристики
      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полужёсткий алюминиевый воздуховод Ванвент ВПА предназначен для присоединения конечных элементов систем вентиляции в труднодоступных местах, а также для подсоединения домашних бытовых агрегатов к вытяжным шахтам квартир. Имеет спирально-навивную конструкцию и изготовлен из алюминиевой фольги.

        Преимущества

        • Гофрированная поверхность позволяет делать многочисленные изгибы при монтаже без потери скорости проводимых потоков воздуха
        • Толщина фольги составляет 60 мкм, что позволяет использовать воздуховод при температуре до +250°С и максимальном давлении до 2 500 Па
        • Удобен и прост в эксплуатации. Легко и быстро соединяется с каналами как круглого, так и овального сечения
        • Оригинальная конструкция замка воздуховода позволяет производить многократные сжатия-растяжения без разрушения воздуховода
        • В сжатом состоянии длина - 0,7 м, рабочая длина - 2,4 м, максимальная длина - 2,7 м