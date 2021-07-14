Тачка садовая Variant 12110Пм (110 л) [ корыто: 110 л, вес: 12 кг]

Описание:

Variant 12110ПМ тачка строительная 110л двухколесная синяя — первый помощник на дачном, сельскохозяйственном, садовом, придомовом и лесном участке. Она пригодится для того, чтобы перевезти любые грузы: от земли, травы и песка до инвентаря, инструментов и камней. Взять тачку можно и на строительную площадку, чтобы замесить в ней раствор, или перетащить мусор. Двухкомпонентная рама, усиленный оцинкованный кузов с завальцованными бортами и надувные толстые колеса на подшипниках поспособствуют быстрой перевозке груза по любой, даже самой неровной поверхности. Собрать также легко, как и купить тачку Variant 12110 ПМ. Для этого нужно всего лишь воспользоваться подробной инструкцией, приложенной к тачке, и комплектом крепежных устройств. Всего пара минут — и тачка уже готова к работе.

Преимущества тачка садовая двухколесная Variant 12110:

Прочный кузов;

Устойчивые колеса;

Крепкая рама;

Высокая грузоподъемность.

Комплектация: