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Тачка садовая Variant 12110Пм (110 л) [ корыто: 110 л, вес: 12 кг]
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|двухколесная
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Грузоподъёмность, кг
|180
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Описание:
Variant 12110ПМ тачка строительная 110л двухколесная синяя — первый помощник на дачном, сельскохозяйственном, садовом, придомовом и лесном участке. Она пригодится для того, чтобы перевезти любые грузы: от земли, травы и песка до инвентаря, инструментов и камней. Взять тачку можно и на строительную площадку, чтобы замесить в ней раствор, или перетащить мусор. Двухкомпонентная рама, усиленный оцинкованный кузов с завальцованными бортами и надувные толстые колеса на подшипниках поспособствуют быстрой перевозке груза по любой, даже самой неровной поверхности. Собрать также легко, как и купить тачку Variant 12110 ПМ. Для этого нужно всего лишь воспользоваться подробной инструкцией, приложенной к тачке, и комплектом крепежных устройств. Всего пара минут — и тачка уже готова к работе.
Преимущества тачка садовая двухколесная Variant 12110:
- Прочный кузов;
- Устойчивые колеса;
- Крепкая рама;
- Высокая грузоподъемность.
Комплектация:
- Кузов стальной оцинкованный;
- Стальная рама;
- Пневмоколеса (2 шт.);
- Комплект крепежных изделий;
- Инструкция по сборке.