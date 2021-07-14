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Тачка садовая Variant 12110Пм (110 л) [ корыто: 110 л, вес: 12 кг]
5.0
3
4 300 ₽
Двухколесные тачки
  • Персональная скидка
Тачка садовая Variant 12110Пм (110 л) [ корыто: 110 л, вес: 12 кг]
Арт. О00000002447
5.0
3
Тачка садовая Variant 12110Пм (110 л) [ корыто: 110 л, вес: 12 кг]
  • Персональная скидка

Тачка садовая Variant 12110Пм (110 л) [ корыто: 110 л, вес: 12 кг]

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4 300 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 542 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000002447
5.0
3

Характеристики

Производитель
Variant
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Количество колес
двухколесная
Грузоподъёмность, кг
180
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 542 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Описание:

    Variant 12110ПМ тачка строительная 110л двухколесная синяя — первый помощник на дачном, сельскохозяйственном, садовом, придомовом и лесном участке. Она пригодится для того, чтобы перевезти любые грузы: от земли, травы и песка до инвентаря, инструментов и камней. Взять тачку можно и на строительную площадку, чтобы замесить в ней раствор, или перетащить мусор. Двухкомпонентная рама, усиленный оцинкованный кузов с завальцованными бортами и надувные толстые колеса на подшипниках поспособствуют быстрой перевозке груза по любой, даже самой неровной поверхности. Собрать также легко, как и купить тачку Variant 12110 ПМ. Для этого нужно всего лишь воспользоваться подробной инструкцией, приложенной к тачке, и комплектом крепежных устройств. Всего пара минут — и тачка уже готова к работе.

    Преимущества тачка садовая двухколесная Variant 12110:

    • Прочный кузов;
    • Устойчивые колеса;
    • Крепкая рама;
    • Высокая грузоподъемность.

    Комплектация:

    • Кузов стальной оцинкованный;
    • Стальная рама;
    • Пневмоколеса (2 шт.);
    • Комплект крепежных изделий;
    • Инструкция по сборке.