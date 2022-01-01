Тачка строительная Variant Одноколесная, с ЧЕРНЫМ ПЛАСТИКОВЫМ корытом, 120 л, груз 200 кг 11120ЧПК

Преимущества

Выдерживает нагрузку до 200 кг

Изогнутая усиленная стальная рама ( рука) диаметр 32

Толщина металла 1,5 мм

Толщина корыта: 3,5-4мм

Строительная тачка одноколесная с черным пластиковым кузовом предназначена для перемещения сыпучих или жидких грузов. Может использоваться на строительных площадках, для работ на приусадебном участке. Прочный кузов,120 л. выполнен из высокопрочнаого пластика и устойчив к деформациям