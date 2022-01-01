Тачка строительная Variant Одноколесная, с ЧЕРНЫМ ПЛАСТИКОВЫМ корытом, 120 л, груз 200 кг 11120ЧПК
Арт. О00000015925
Тачка строительная Variant Одноколесная, с ЧЕРНЫМ ПЛАСТИКОВЫМ корытом, 120 л, груз 200 кг 11120ЧПК
Арт. О00000015925
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Количество колес
|одноколесная
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Грузоподъёмность, кг
|200
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- Строительная тачка одноколесная с черным пластиковым кузовом предназначена для перемещения сыпучих или жидких грузов. Может использоваться на строительных площадках, для работ на приусадебном участке. Прочный кузов,120 л. выполнен из высокопрочнаого пластика и устойчив к деформациям
Преимущества
- Выдерживает нагрузку до 200 кг
- Изогнутая усиленная стальная рама ( рука) диаметр 32
- Толщина металла 1,5 мм
- Толщина корыта: 3,5-4мм