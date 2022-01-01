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Тачка строительная Variant Одноколесная, с ЧЕРНЫМ ПЛАСТИКОВЫМ корытом, 120 л, груз 200 кг 11120ЧПК
3 600 ₽
Одноколесные тачки
    Тачка строительная Variant Одноколесная, с ЧЕРНЫМ ПЛАСТИКОВЫМ корытом, 120 л, груз 200 кг 11120ЧПК
    Арт. О00000015925
    Тачка строительная Variant Одноколесная, с ЧЕРНЫМ ПЛАСТИКОВЫМ корытом, 120 л, груз 200 кг 11120ЧПК

      Тачка строительная Variant Одноколесная, с ЧЕРНЫМ ПЛАСТИКОВЫМ корытом, 120 л, груз 200 кг 11120ЧПК

      3 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 585 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000015925

      Характеристики

      Производитель
      		Variant
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Количество колес
      		одноколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		200
      Все характеристики
      3 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 585 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительная тачка одноколесная с черным пластиковым кузовом предназначена для перемещения сыпучих или жидких грузов. Может использоваться на строительных площадках, для работ на приусадебном участке. Прочный кузов,120 л. выполнен из высокопрочнаого пластика и устойчив к деформациям

        Преимущества

        • Выдерживает нагрузку до 200 кг
        • Изогнутая усиленная стальная рама ( рука) диаметр 32
        • Толщина металла 1,5 мм
        • Толщина корыта: 3,5-4мм