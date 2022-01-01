Фиксатор поворота трубы Varmega VM36101 16 мм х 90°

Преимущества

Фиксаторы подходят как для металлопластиковых, так и для труб из PE-RT и PE-X

Изготовлен из усиленного технопластика

Надежность фиксации труб и простота монтажа

Размер трубы: 14 – 20 мм

Температурная устойчивость: от -5° до +60 °С

Фиксатор поворота трубы VARMEGA VM36101 идеально подходит для фиксации поворота трубы под углом 90° в местах подведения к коллекторному шкафу или приборам отопления, также данное изделие служит надежной защитой трубы от механических повреждений в месте изгиба трубы.