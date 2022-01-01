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Фиксатор поворота трубы Varmega VM36101 16 мм х 90°
80 ₽
Расходные материалы для тёплых полов
    Фиксатор поворота трубы Varmega VM36101 16 мм х 90°
    Арт. О00000001325
    Фиксатор поворота трубы Varmega VM36101 16 мм х 90°

      Фиксатор поворота трубы Varmega VM36101 16 мм х 90°

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001325

      Характеристики

      Производитель
      		Varmega
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип комплектующего
      		фиксатор поворота для трубы
      Угол поворота, град
      		90
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фиксатор поворота трубы VARMEGA VM36101 идеально подходит для фиксации поворота трубы под углом 90° в местах подведения к коллекторному шкафу или приборам отопления, также данное изделие служит надежной защитой трубы от механических повреждений в месте изгиба трубы.

        Преимущества

        • Фиксаторы подходят как для металлопластиковых, так и для труб из PE-RT и PE-X
        • Изготовлен из усиленного технопластика
        • Надежность фиксации труб и простота монтажа
        • Размер трубы: 14 – 20 мм
        • Температурная устойчивость: от -5° до +60 °С