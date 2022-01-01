Фиксатор поворота трубы Varmega VM36101 16 мм х 90°
Арт. О00000001325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Тип комплектующего
|фиксатор поворота для трубы
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Угол поворота, град
|90
- Фиксатор поворота трубы VARMEGA VM36101 идеально подходит для фиксации поворота трубы под углом 90° в местах подведения к коллекторному шкафу или приборам отопления, также данное изделие служит надежной защитой трубы от механических повреждений в месте изгиба трубы.
Преимущества
- Фиксаторы подходят как для металлопластиковых, так и для труб из PE-RT и PE-X
- Изготовлен из усиленного технопластика
- Надежность фиксации труб и простота монтажа
- Размер трубы: 14 – 20 мм
- Температурная устойчивость: от -5° до +60 °С