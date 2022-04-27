Ведро для мусора FRAP 12F F703
Арт. X1691450259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип аксессуара
|ведро для мусора
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Вес, кг
|2.5
- Ведро для мусора Frap F703 12 л 514744 подходит для хранения отходов.
Преимущества
- Имеет педальный подъем крышки, благодаря чему можно выбрасывать мусор не касаясь ведра
- Изготовлено из прочного металла, поэтому не подвержено механическим повреждениям
- Оснащено герметичной крышкой, что исключает распространение запахов