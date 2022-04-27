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Ведро для мусора FRAP 12F F703
5.0
2
1 595 ₽
Ведра для мусора
    Ведро для мусора FRAP 12F F703
    Арт. X1691450259
    5.0
    2
    Ведро для мусора FRAP 12F F703

      Ведро для мусора FRAP 12F F703

      1 595 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691450259
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип аксессуара
      		ведро для мусора
      Вес, кг
      		2.5
      Все характеристики
      1 595 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ведро для мусора Frap F703 12 л 514744 подходит для хранения отходов.

        Преимущества

        • Имеет педальный подъем крышки, благодаря чему можно выбрасывать мусор не касаясь ведра
        • Изготовлено из прочного металла, поэтому не подвержено механическим повреждениям
        • Оснащено герметичной крышкой, что исключает распространение запахов