Веха визирная ADA P2-2 предназначена для обозначения контрольных точек при проведении строительных и геодезических работ. Веха визирная ADA P2-2 представляет собой телескопическую алюминиевую конструкцию длинной 2 метра. Заостренный нижний конец вехи позволяет с легкостью заглублять ее в грунт, песок или снег. Пузырьковый уровень позволяет держать визирную веху строго вертикально. ADA P2-2 используется для установки призм и GPS антенн. Высота фиксируется с помощью специального усиленного зажима.