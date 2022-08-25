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Веха визирная ADA P2-2
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Веха визирная ADA P2-2
    Арт. geototal_472
    5.0
    1
    Веха визирная ADA P2-2

      Веха визирная ADA P2-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_472
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Веха визирная ADA P2-2 предназначена для обозначения контрольных точек при проведении строительных и геодезических работ. Веха визирная ADA P2-2 представляет собой телескопическую алюминиевую конструкцию длинной 2 метра. Заостренный нижний конец вехи позволяет с легкостью заглублять ее в грунт, песок или снег. Пузырьковый уровень позволяет держать визирную веху строго вертикально. ADA P2-2 используется для установки призм и GPS антенн. Высота фиксируется с помощью специального усиленного зажима.