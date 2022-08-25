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Веха визирная ADA P5-2
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Веха визирная ADA P5-2
    Арт. geototal_474
    5.0
    1
    Веха визирная ADA P5-2
    Веха визирная ADA P5-2
    Веха визирная ADA P5-2
      Веха визирная ADA P5-2
      Веха визирная ADA P5-2
      Веха визирная ADA P5-2

      Веха визирная ADA P5-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_474
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Веха визирная ADA P5-2 предназначена для обозначения контрольных точек при проведении строительных и геодезических работ.

        Веха визирная ADA P5-2 представляет собой телескопическую алюминиевую конструкцию длинной 5 м. Заостренный нижний конец вехи позволяет с легкостью заглублять ее в грунт, песок или снег. Пузырьковый уровень позволяет держать визирную веху строго вертикально.

        ADA P5-2 используется для установки призм и GPS антенн. Высота фиксируется с помощью специального усиленного зажима.