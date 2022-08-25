Веха визирная ADA P5-2 предназначена для обозначения контрольных точек при проведении строительных и геодезических работ.

Веха визирная ADA P5-2 представляет собой телескопическую алюминиевую конструкцию длинной 5 м. Заостренный нижний конец вехи позволяет с легкостью заглублять ее в грунт, песок или снег. Пузырьковый уровень позволяет держать визирную веху строго вертикально.

ADA P5-2 используется для установки призм и GPS антенн. Высота фиксируется с помощью специального усиленного зажима.