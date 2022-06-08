Вентиль кислородный ВК-94-01 на баллон БАМЗ СВ000000103

Преимущества

Для предотвращения утечки газа и регулирования подачи кислорода

Конструкция вентиля ВК-94 исключает разгерметизацию баллона в закрытом состоянии

Вентиль имеет коническую резьбу, которая вкручивается в баллон

Принцип работы ВК-94-01 прост - при вращении вентиля происходит постепенное увеличение зазора, через который подаётся газ

Вентиль кислородный ВК-94-01 БАМЗ СВ000000103 предназначен для стальных баллонов средних размеров с давлением не больше 20 МПа (что соответствует 200 кгс/м2) и может использоваться также для любых неагрессивных газов: углекислый газ, азот, аргон или сжатый воздух. Рабочая температура вентилей ВК-94 составляет широкий диапазон от -50С до +60С.