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Вентиль кислородный ВК-94-01 на баллон БАМЗ СВ000000103
4.5
2
1 036 ₽
1 810 ₽
Вентили газовые
    Вентиль кислородный ВК-94-01 на баллон БАМЗ СВ000000103
    Арт. 71399
    4.5
    2
    Вентиль кислородный ВК-94-01 на баллон БАМЗ СВ000000103

      Вентиль кислородный ВК-94-01 на баллон БАМЗ СВ000000103

      • -774 ₽
      1 036 ₽
      1 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71399
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Родина бренда
      		Россия
      Рабочий газ
      		кислород
      Подключение баллона
      		W27.8
      Резьба на выходе
      		G3/4
      Все характеристики
      • -774 ₽
      1 036 ₽
      1 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентиль кислородный ВК-94-01 БАМЗ СВ000000103  предназначен для стальных баллонов средних размеров с давлением не больше 20 МПа (что соответствует 200 кгс/м2) и может использоваться также для любых неагрессивных газов: углекислый газ, азот, аргон или сжатый воздух. Рабочая температура вентилей ВК-94 составляет широкий диапазон от -50С до +60С.

        Преимущества

        • Для предотвращения утечки газа и регулирования подачи кислорода
        • Конструкция вентиля ВК-94 исключает разгерметизацию баллона в закрытом состоянии
        • Вентиль имеет коническую резьбу, которая вкручивается в баллон
        • Принцип работы ВК-94-01 прост - при вращении вентиля происходит постепенное увеличение зазора, через который подаётся газ