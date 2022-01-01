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Вентиль д/радиатора COMISA 1/2 прям.ниж. 88.21.206
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Вентили для радиаторов отопления
    Вентиль д/радиатора COMISA 1/2 прям.ниж. 88.21.206
    Арт. X1691275867
    Вентиль д/радиатора COMISA 1/2 прям.ниж. 88.21.206

      Вентиль д/радиатора COMISA 1/2 прям.ниж. 88.21.206

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691275867

      Характеристики

      Производитель
      		Comisa
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		вентиль
      Количество в упаковке, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиаторный вентиль Comisa предназначен для балансировки системы радиаторного отопления, а так же полного открытия/перекрытия потока теплоносителя через радиатор. В своей конструкции имеет американку для быстрого демонтажа радиатора. Угловой отсечной вентиль Comisa установливается на обратную трубу отопительного прибора. Имеет никелированный латунный корпус и три уплотнительных кольца из этилен–пропиленового каучука (EPDM). Ручка вентиля (декоративная) изготовлена из АБС пластика (акрилонитрилбутадиенстирола) белого цвета.