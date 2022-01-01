Вентиль д/радиатора COMISA 1/2 прям.ниж. 88.21.206

Радиаторный вентиль Comisa предназначен для балансировки системы радиаторного отопления, а так же полного открытия/перекрытия потока теплоносителя через радиатор. В своей конструкции имеет американку для быстрого демонтажа радиатора. Угловой отсечной вентиль Comisa установливается на обратную трубу отопительного прибора. Имеет никелированный латунный корпус и три уплотнительных кольца из этилен–пропиленового каучука (EPDM). Ручка вентиля (декоративная) изготовлена из АБС пластика (акрилонитрилбутадиенстирола) белого цвета.



