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Запорный прямой вентиль Eurosystems ST6131030 12 1/2
5.0
2
158 ₽
Латунные вентили
    Запорный прямой вентиль Eurosystems ST6131030 12 1/2
    Арт. X16912758108
    5.0
    2
    Запорный прямой вентиль Eurosystems ST6131030 12 1/2

      Запорный прямой вентиль Eurosystems ST6131030 12 1/2

      158 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912758108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Euros
      Страна производства
      		Китай
      Макс. рабочая температура, °С
      		110
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для водоснабжения
      Все характеристики
      158 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентили получили широкое применение, когда к надежности и герметичности перекрытия потока рабочей среды предъявляются повышенные требования. Кроме вентилей, предназначенных для полного перекрытия потока рабочей среды, в некоторых технологических системах используется арматура, обеспечивающая плавное управление расходом за счёт изменения гидравлического сопротивления с надёжной фиксацией промежуточных положений.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость