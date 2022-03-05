Запорный прямой вентиль Eurosystems ST6131030 12 1/2
Арт. X16912758108
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Макс. рабочая температура, °С
|110
|
Газовый
|Нет
|
Назначение
|для водоснабжения
- Вентили получили широкое применение, когда к надежности и герметичности перекрытия потока рабочей среды предъявляются повышенные требования. Кроме вентилей, предназначенных для полного перекрытия потока рабочей среды, в некоторых технологических системах используется арматура, обеспечивающая плавное управление расходом за счёт изменения гидравлического сопротивления с надёжной фиксацией промежуточных положений.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость