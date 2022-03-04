Ручной простой прямой вентиль ITAP 294 (внутренняя/наружная резьба, 1/2)
Арт. X16912758114
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Вид
|прямой кран
|
Газовый
|Нет
- Вентили получили широкое применение, когда к надежности и герметичности перекрытия потока рабочей среды предъявляются повышенные требования. Кроме вентилей, предназначенных для полного перекрытия потока рабочей среды, в некоторых технологических системах используется арматура, обеспечивающая плавное управление расходом за счёт изменения гидравлического сопротивления с надёжной фиксацией промежуточных положений.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы