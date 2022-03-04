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Ручной простой прямой вентиль ITAP 294 (внутренняя/наружная резьба, 1/2)
5.0
2
510 ₽
Латунные вентили
    Ручной простой прямой вентиль ITAP 294 (внутренняя/наружная резьба, 1/2)
    Арт. X16912758114
    5.0
    2
    Ручной простой прямой вентиль ITAP 294 (внутренняя/наружная резьба, 1/2)
    Ручной простой прямой вентиль ITAP 294 (внутренняя/наружная резьба, 1/2)
    Ручной простой прямой вентиль ITAP 294 (внутренняя/наружная резьба, 1/2)
      Ручной простой прямой вентиль ITAP 294 (внутренняя/наружная резьба, 1/2)
      Ручной простой прямой вентиль ITAP 294 (внутренняя/наружная резьба, 1/2)
      Ручной простой прямой вентиль ITAP 294 (внутренняя/наружная резьба, 1/2)

      Ручной простой прямой вентиль ITAP 294 (внутренняя/наружная резьба, 1/2)

      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912758114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вид
      		прямой кран
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентили получили широкое применение, когда к надежности и герметичности перекрытия потока рабочей среды предъявляются повышенные требования. Кроме вентилей, предназначенных для полного перекрытия потока рабочей среды, в некоторых технологических системах используется арматура, обеспечивающая плавное управление расходом за счёт изменения гидравлического сопротивления с надёжной фиксацией промежуточных положений.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы