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Подогревающий кислородный вентиль Корд (в сборе)
5.0
2
Найти аналог
Вентили газовые
    Подогревающий кислородный вентиль Корд (в сборе)
    Арт. 706131
    5.0
    2
    Подогревающий кислородный вентиль Корд (в сборе)

      Подогревающий кислородный вентиль Корд (в сборе)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706131
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Корд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Рабочий газ
      		кислород
      Габариты, мм
      		20х35х20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подогревающий кислородный вентиль Корд в сборе - является запорным приспособлением и используется при наполнении, хранении и расходовании кислорода, азота, углекислого газа, сжатого воздуха, и других неагрессивных газов в баллонах среднего объема. Изготовлен с соблюдением всех требований государственных стандартов. Исправная, правильно собранная и отрегулированная горелка должна давать нормальное устойчивое сварочное пламя. Если горение неровное, пламя отрывается от мундштука, гаснет или дает обратные удары и хлопки, следует тщательно отрегулировать вентилями подачу кислорода и ацетилена.