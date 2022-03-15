Подогревающий кислородный вентиль Корд в сборе - является запорным приспособлением и используется при наполнении, хранении и расходовании кислорода, азота, углекислого газа, сжатого воздуха, и других неагрессивных газов в баллонах среднего объема. Изготовлен с соблюдением всех требований государственных стандартов. Исправная, правильно собранная и отрегулированная горелка должна давать нормальное устойчивое сварочное пламя. Если горение неровное, пламя отрывается от мундштука, гаснет или дает обратные удары и хлопки, следует тщательно отрегулировать вентилями подачу кислорода и ацетилена.