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Верхний вентиль ручной регулировки для блока Luxor M 300 13062100 1/2
5.0
2
Найти аналог
Латунные вентили
    Верхний вентиль ручной регулировки для блока Luxor M 300 13062100 1/2
    Арт. X1691275833
    5.0
    2
    Верхний вентиль ручной регулировки для блока Luxor M 300 13062100 1/2

      Верхний вентиль ручной регулировки для блока Luxor M 300 13062100 1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275833
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вид
      		угловой кран
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентиль ручной регулировки 13062100 Luxor используется при установке систем отопления совместно с блоками. Вентиль позволяет контролировать напор воды, поступающей в радиатор, от чего напрямую зависит температура воды, а значит и климат в помещении. Вентиль имеет угловую конструкцию.

        Преимущества

        • Конструкция выполнена из металла, который не подвергается коррозии, а также другим химическим и механическим воздействиям
        • Резьба 1/2"