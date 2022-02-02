Верхний вентиль ручной регулировки для блока Luxor M 300 13062100 1/2
Арт. X1691275833
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вид
|угловой кран
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Газовый
|Нет
- Вентиль ручной регулировки 13062100 Luxor используется при установке систем отопления совместно с блоками. Вентиль позволяет контролировать напор воды, поступающей в радиатор, от чего напрямую зависит температура воды, а значит и климат в помещении. Вентиль имеет угловую конструкцию.
Преимущества
- Конструкция выполнена из металла, который не подвергается коррозии, а также другим химическим и механическим воздействиям
- Резьба 1/2"