Верхний вентиль ручной регулировки для блока Luxor M 300 13062100 1/2

Преимущества

Конструкция выполнена из металла, который не подвергается коррозии, а также другим химическим и механическим воздействиям

Резьба 1/2"

Вентиль ручной регулировки 13062100 Luxor используется при установке систем отопления совместно с блоками. Вентиль позволяет контролировать напор воды, поступающей в радиатор, от чего напрямую зависит температура воды, а значит и климат в помещении. Вентиль имеет угловую конструкцию.