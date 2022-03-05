Линейный регулирующий вентиль для стальных труб Luxor RD 101 11222700 3/4
Арт. X1691275820
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Макс. рабочая температура, °С
|120
|
Газовый
|Нет
- Регулирующий вентиль линейного типа 11222700 Luxor серии Easy используется при монтаже радиаторов с трубами из стали. Приспособление имеет несколько функций: выполняет роль запорного механизма, а также позволяет регулировать теплоотдачу в помещении.
Преимущества
- Конструкция выполнена из латуни, которая не подвергается коррозии, а также химическим и механическим воздействиям, имеет долгий срок эксплуатации
- Эстетически-привлекательный вид вентиля позволяет устанавливать его в любом помещении