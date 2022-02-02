Регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RD 111 11322100 1/2"
Арт. X1691275827
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Макс. рабочая температура, °С
|120
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Газовый
|Нет
- Регулирующий вентиль линейного типа 11322100 Luxor используется при монтаже систем отопления совместно с радиаторами. Приспособление выполняет роль запорного механизма, а также позволяет регулировать теплоотдачу в помещении.
Преимущества
- Вентиль легко и быстро монтируется, не требуя применения каких-то специализированных инструментов
- Конструкция выполнена из латуни, которая не подвергается коррозии, а также химическим и механическим воздействиям, имеет долгий срок эксплуатации
- Эстетически-привлекательный вид вентиля позволяет устанавливать его в любом помещении