Регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RD 111 11322100 1/2"

Преимущества

Вентиль легко и быстро монтируется, не требуя применения каких-то специализированных инструментов

Конструкция выполнена из латуни, которая не подвергается коррозии, а также химическим и механическим воздействиям, имеет долгий срок эксплуатации

Эстетически-привлекательный вид вентиля позволяет устанавливать его в любом помещении

Регулирующий вентиль линейного типа 11322100 Luxor используется при монтаже систем отопления совместно с радиаторами. Приспособление выполняет роль запорного механизма, а также позволяет регулировать теплоотдачу в помещении.