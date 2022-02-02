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Регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RD 111 11322100 1/2"
5.0
2
Найти аналог
Латунные вентили
    Регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RD 111 11322100 1/2"
    Арт. X1691275827
    5.0
    2
    Регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RD 111 11322100 1/2"

      Регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RD 111 11322100 1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275827
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. рабочая температура, °С
      		120
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Регулирующий вентиль линейного типа 11322100 Luxor используется при монтаже систем отопления совместно с радиаторами. Приспособление выполняет роль запорного механизма, а также позволяет регулировать теплоотдачу в помещении.

        Преимущества

        • Вентиль легко и быстро монтируется, не требуя применения каких-то специализированных инструментов
        • Конструкция выполнена из латуни, которая не подвергается коррозии, а также химическим и механическим воздействиям, имеет долгий срок эксплуатации
        • Эстетически-привлекательный вид вентиля позволяет устанавливать его в любом помещении