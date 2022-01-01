Вентилятор бытовой Планета 150 СВ

Вентилятор Волна 150 СВ

Преимущества

Материал корпуса – ударопрочный ABS-пластик, защищающий прибор от попадания влаги и пыли.

Встроенная защита от перегревов двигателя (рабочая температура «движка» не поднимается выше 39 градусов даже при полной нагрузке).

Сниженное энергопотребление – всего 22 Вт/ч.

Обратная тяга (попадание воздуха из вентиляционной шахты) исключена.

Оптимальная форма крыльчатки исключает любую вибрацию при любой рабочей нагрузке – лопасти не «трещат» при работе.

Комплектация

Вентилятор вытяжной Волна 150 СВ. Декоративная решётка (рисунок – «морская волна»). Кабель для подключения к сети. Набор крепежей. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Вентилятор вытяжной Волна 150 СВ можно установить в вентиляционный канал, шахту или воздуховод – удобные крепежи и ударопрочный пластик делают установку простой и безопасной. Данная модель предназначена для вентиляции больших помещений – например, производственных или складских, но также может использоваться и для ванных, душевых, кладовок или коридоров жилых домов. Продуктивность работы – не менее 320 кубометров воздуха в час! Вентилятор Волна 150 СВ имеет декоративную решётку, а также внутреннюю защиту от насекомых, мелкого мусора и пыли – москитная сетка установлена на обратной стенке прибора. Купить модель Волна 150 СВ можно и для установки в частном доме или квартире — прибор легко монтируется в системы вытяжной вентиляции, время на установку не превышает 15 минут. Нужен новый вентилятор для ванной, кухни или душевой? Советуем обратить внимание на вытяжной вентилятор Волна 150 СВ – цена снижена!