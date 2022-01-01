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Вентилятор бытовой Планета 150 СВ
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Вытяжные вентиляторы
    Вентилятор бытовой Планета 150 СВ
    Арт. X6991454080199
    Вентилятор бытовой Планета 150 СВ

      Вентилятор бытовой Планета 150 СВ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454080199

      Характеристики

      Габариты, мм
      		148x200x75x21
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Защита от брызг
      		Нет
      Наличие таймера
      		Нет
      Наличие датчика влажности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вентилятор Волна 150 СВ

        Вентилятор вытяжной Волна 150 СВ можно установить в вентиляционный канал, шахту или воздуховод – удобные крепежи и ударопрочный пластик делают установку простой и безопасной. Данная модель предназначена для вентиляции больших помещений – например, производственных или складских, но также может использоваться и для ванных, душевых, кладовок или коридоров жилых домов. Продуктивность работы – не менее 320 кубометров воздуха в час! Вентилятор Волна 150 СВ имеет декоративную решётку, а также внутреннюю защиту от насекомых, мелкого мусора и пыли – москитная сетка установлена на обратной стенке прибора. Купить модель Волна 150 СВ можно и для установки в частном доме или квартире — прибор легко монтируется в системы вытяжной вентиляции, время на установку не превышает 15 минут. Нужен новый вентилятор для ванной, кухни или душевой? Советуем обратить внимание на вытяжной вентилятор Волна 150 СВ – цена снижена!

        Преимущества

        • Материал корпуса – ударопрочный ABS-пластик, защищающий прибор от попадания влаги и пыли.
        • Встроенная защита от перегревов двигателя (рабочая температура «движка» не поднимается выше 39 градусов даже при полной нагрузке).
        • Сниженное энергопотребление – всего 22 Вт/ч.
        • Обратная тяга (попадание воздуха из вентиляционной шахты) исключена.
        • Оптимальная форма крыльчатки исключает любую вибрацию при любой рабочей нагрузке – лопасти не «трещат» при работе.

        Комплектация

        1. Вентилятор вытяжной Волна 150 СВ.
        2. Декоративная решётка (рисунок – «морская волна»).
        3. Кабель для подключения к сети.
        4. Набор крепежей.
        5. Инструкция по эксплуатации.
        6. Гарантийный талон.