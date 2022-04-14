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Вытяжной вентилятор Домовент 150 ОК
5.0
2
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вытяжной вентилятор Домовент 150 ОК
    Арт. X699145284
    5.0
    2
    Вытяжной вентилятор Домовент 150 ОК

      Вытяжной вентилятор Домовент 150 ОК

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X699145284
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Домовент
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		165x150x60
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор Домовент 150 ОК 11283149 предназначается для организации постоянной или периодической вытяжной вентиляции помещений. Монтаж устройства осуществляется в оконное отверстие диаметром 150 мм. Корпус и крыльчатка изделия выполнены из высококачественного АБС пластика, который отличается устойчивостью к ультрафиолету. Благодаря защите от перегрева вероятность преждевременной поломки двигателя исключается.

        Преимущества

        • Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции помещений
        • Частота тока - 50 Гц
        • Двигатель с низким энергопотреблением
        • Двигатель может работать непрерывно, оборудован защитой от перегрева и не требует обслуживания
        • Управление Домовент 150 ОК 11283149 с помощью шнуркового выключателя