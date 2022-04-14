Вытяжной вентилятор Домовент 150 ОК
Арт. X699145284
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|165x150x60
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Да
- Вентилятор Домовент 150 ОК 11283149 предназначается для организации постоянной или периодической вытяжной вентиляции помещений. Монтаж устройства осуществляется в оконное отверстие диаметром 150 мм. Корпус и крыльчатка изделия выполнены из высококачественного АБС пластика, который отличается устойчивостью к ультрафиолету. Благодаря защите от перегрева вероятность преждевременной поломки двигателя исключается.
Преимущества
- Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции помещений
- Частота тока - 50 Гц
- Двигатель с низким энергопотреблением
- Двигатель может работать непрерывно, оборудован защитой от перегрева и не требует обслуживания
- Управление Домовент 150 ОК 11283149 с помощью шнуркового выключателя