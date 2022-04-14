Вытяжной вентилятор Домовент 150 ОК

Преимущества

Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции помещений

Частота тока - 50 Гц

Двигатель с низким энергопотреблением

Двигатель может работать непрерывно, оборудован защитой от перегрева и не требует обслуживания

Управление Домовент 150 ОК 11283149 с помощью шнуркового выключателя

Вентилятор Домовент 150 ОК 11283149 предназначается для организации постоянной или периодической вытяжной вентиляции помещений. Монтаж устройства осуществляется в оконное отверстие диаметром 150 мм. Корпус и крыльчатка изделия выполнены из высококачественного АБС пластика, который отличается устойчивостью к ультрафиолету. Благодаря защите от перегрева вероятность преждевременной поломки двигателя исключается.