Вентилятор Dospel оконный POLO 6 OK 150S

Преимущества

Корпус изготовлен из высококачественного АБС-пластика с добавкой антистатика для защиты от пыли

Класс изоляции IP Х4

В стандартном исполнении применен двигатель на подшипниках скольжения

Можно устанавливать в вертикальном положении (на стене)

Бытовой осевой оконный вентилятор Dospel POLO 6 OK 150 S универсален. Используется для вентиляции в ванных комнатах, туалетах, кухнях, офисах, жилых домах и квартирах. Доступен один типоразмер вентиляторов для воздуховодов размером: 150 мм.