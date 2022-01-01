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Вентилятор Dospel оконный POLO 6 OK 150S
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Вытяжные вентиляторы
    Вентилятор Dospel оконный POLO 6 OK 150S
    Арт. X6991454080190
    Вентилятор Dospel оконный POLO 6 OK 150S

      Вентилятор Dospel оконный POLO 6 OK 150S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454080190

      Характеристики

      Производитель
      		Dospel
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Защита от брызг
      		Нет
      Наличие таймера
      		Нет
      Наличие датчика влажности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бытовой осевой оконный вентилятор Dospel POLO 6 OK 150 S универсален. Используется для вентиляции в ванных комнатах, туалетах, кухнях, офисах, жилых домах и квартирах. Доступен один типоразмер вентиляторов для воздуховодов размером: 150 мм.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из высококачественного АБС-пластика с добавкой антистатика для защиты от пыли
        • Класс изоляции IP Х4
        • В стандартном исполнении применен двигатель на подшипниках скольжения
        • Можно устанавливать в вертикальном положении (на стене)