Вентилятор Dospel оконный POLO 6 OK 150S
Арт. X6991454080190
Характеристики
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Производитель
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
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Защита от брызг
|Нет
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Наличие таймера
|Нет
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Наличие датчика влажности
|Нет
- Бытовой осевой оконный вентилятор Dospel POLO 6 OK 150 S универсален. Используется для вентиляции в ванных комнатах, туалетах, кухнях, офисах, жилых домах и квартирах. Доступен один типоразмер вентиляторов для воздуховодов размером: 150 мм.
Преимущества
- Корпус изготовлен из высококачественного АБС-пластика с добавкой антистатика для защиты от пыли
- Класс изоляции IP Х4
- В стандартном исполнении применен двигатель на подшипниках скольжения
- Можно устанавливать в вертикальном положении (на стене)