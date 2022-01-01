Вентилятор Dospel Classic 125 S бытовой

Преимущества

Диагональная форма крыльчатки обеспечивает эффективную работу и существенно снижает шум.

Мотор вентилятора мощный, но работает почти бесшумно.

Шариковые подшипники скольжения в движке повышают производительность.

Срок бесперебойной работы этой модели составляет не менее 40000 рабочих часов.

Для изготовления пластмассовых деталей модели используется безопасный АБС-пластик с добавлением пылеотталкивающего антистатика. Материал устойчив к солнечным лучам, перепадам температуры и влаге.

Вентилятор имеет разные способы включения: ручной, автоматический и через провод.

Комплектация

Вентилятор Dospel Play Classic 125S (в сборке). Защитная решётка. Кронштейн крепления. Кабель для подключения к сети переменного тока. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Вытяжной вентилятор Dospel Classic 125 S можно назвать по-настоящему универсальным. Он используется в разных помещениях – офисах, квартирах, ресторанах и кинотеатрах. В квартирах его обычно монтируют на кухню, в ванную комнату и санузел. Модель разработана в классическом стиле и отвечает всем требованиям качества. Устанавливается вентилятор вытяжной бытовой Dospel Play classic 125 S в воздуховоды диаметром 100 или 125 мм. Кроме того, монтаж возможен в стену или потолок. В комплектацию входят предохранители – они обеспечивают защиту от перегрузки. Купить Dospel Classic 125 S – действительно правильное решение. Эта модель отлично справляется со своими задачами: очищает и удаляет отработанный воздух, устраняет неприятный запах и излишки влаги. Цена на вентилятор Dospel Play Classic 125 S более чем доступна, а качество на высшем уровне!