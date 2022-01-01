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Вентилятор Dospel PLAY CLASSIC 125 S
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Вытяжные вентиляторы
    Вентилятор Dospel PLAY CLASSIC 125 S
    Арт. X6991454080146
    Вентилятор Dospel PLAY CLASSIC 125 S

      Вентилятор Dospel PLAY CLASSIC 125 S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454080146

      Характеристики

      Производитель
      		Dospel
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Защита от брызг
      		Да
      Наличие таймера
      		Нет
      Наличие датчика влажности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вентилятор Dospel Classic 125 S бытовой

        Вытяжной вентилятор Dospel Classic 125 S можно назвать по-настоящему универсальным. Он используется в разных помещениях – офисах, квартирах, ресторанах и кинотеатрах. В квартирах его обычно монтируют на кухню, в ванную комнату и санузел. Модель разработана в классическом стиле и отвечает всем требованиям качества. Устанавливается вентилятор вытяжной бытовой Dospel Play classic 125 S в воздуховоды диаметром 100 или 125 мм. Кроме того, монтаж возможен в стену или потолок. В комплектацию входят предохранители – они обеспечивают защиту от перегрузки. Купить Dospel Classic 125 S – действительно правильное решение. Эта модель отлично справляется со своими задачами: очищает и удаляет отработанный воздух, устраняет неприятный запах и излишки влаги. Цена на вентилятор Dospel Play Classic 125 S более чем доступна, а качество на высшем уровне!

        Преимущества

        • Диагональная форма крыльчатки обеспечивает эффективную работу и существенно снижает шум.
        • Мотор вентилятора мощный, но работает почти бесшумно.
        • Шариковые подшипники скольжения в движке повышают производительность.
        • Срок бесперебойной работы этой модели составляет не менее 40000 рабочих часов.
        • Для изготовления пластмассовых деталей модели используется безопасный АБС-пластик с добавлением пылеотталкивающего антистатика. Материал устойчив к солнечным лучам, перепадам температуры и влаге.
        • Вентилятор имеет разные способы включения: ручной, автоматический и через провод.

        Комплектация

        1. Вентилятор Dospel Play Classic 125S (в сборке).
        2. Защитная решётка.
        3. Кронштейн крепления.
        4. Кабель для подключения к сети переменного тока.
        5. Инструкция по эксплуатации.
        6. Гарантийный талон.