Вентилятор Dospel PLAY CLASSIC 125 S
Арт. X6991454080146
Характеристики
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Производитель
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
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Защита от брызг
|Да
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Наличие таймера
|Нет
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Наличие датчика влажности
|Нет
Вентилятор Dospel Classic 125 S бытовойВытяжной вентилятор Dospel Classic 125 S можно назвать по-настоящему универсальным. Он используется в разных помещениях – офисах, квартирах, ресторанах и кинотеатрах. В квартирах его обычно монтируют на кухню, в ванную комнату и санузел. Модель разработана в классическом стиле и отвечает всем требованиям качества. Устанавливается вентилятор вытяжной бытовой Dospel Play classic 125 S в воздуховоды диаметром 100 или 125 мм. Кроме того, монтаж возможен в стену или потолок. В комплектацию входят предохранители – они обеспечивают защиту от перегрузки. Купить Dospel Classic 125 S – действительно правильное решение. Эта модель отлично справляется со своими задачами: очищает и удаляет отработанный воздух, устраняет неприятный запах и излишки влаги. Цена на вентилятор Dospel Play Classic 125 S более чем доступна, а качество на высшем уровне!
Преимущества
- Диагональная форма крыльчатки обеспечивает эффективную работу и существенно снижает шум.
- Мотор вентилятора мощный, но работает почти бесшумно.
- Шариковые подшипники скольжения в движке повышают производительность.
- Срок бесперебойной работы этой модели составляет не менее 40000 рабочих часов.
- Для изготовления пластмассовых деталей модели используется безопасный АБС-пластик с добавлением пылеотталкивающего антистатика. Материал устойчив к солнечным лучам, перепадам температуры и влаге.
- Вентилятор имеет разные способы включения: ручной, автоматический и через провод.
Комплектация
- Вентилятор Dospel Play Classic 125S (в сборке).
- Защитная решётка.
- Кронштейн крепления.
- Кабель для подключения к сети переменного тока.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.