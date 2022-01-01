Вентилятор Dospel реверсивный EF 200 AS 240
Арт. X6991454080153
Характеристики
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Производитель
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
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Защита от брызг
|Нет
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Наличие таймера
|Нет
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Наличие датчика влажности
|Нет
- Вентилятор Dospel реверсивный EF 200 AS 240 применяется для вентиляции небольших помещений (гаражей, складов, малых промышленных и др.), приспособлен для настенного монтажа.
Преимущества
- Возможность работы в двух направлениях: в приточном и вытяжном
- Шнурковый выключатель позволяет легко изменять направление работы вентилятора в зависимости от необходимости
- При выключение вентилятора лопасти принимают положение, которое способствует предотвращению обратного попадания воздуха в помещение