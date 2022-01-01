Преимущества

Возможность работы в двух направлениях: в приточном и вытяжном

Шнурковый выключатель позволяет легко изменять направление работы вентилятора в зависимости от необходимости

При выключение вентилятора лопасти принимают положение, которое способствует предотвращению обратного попадания воздуха в помещение

Вентилятор Dospel реверсивный EF 200 AS 240 применяется для вентиляции небольших помещений (гаражей, складов, малых промышленных и др.), приспособлен для настенного монтажа.