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Вентилятор Dospel реверсивный EF 200 AS 240
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Вытяжные вентиляторы
    Вентилятор Dospel реверсивный EF 200 AS 240
    Арт. X6991454080153
    Вентилятор Dospel реверсивный EF 200 AS 240

      Вентилятор Dospel реверсивный EF 200 AS 240

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454080153

      Характеристики

      Производитель
      		Dospel
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Защита от брызг
      		Нет
      Наличие таймера
      		Нет
      Наличие датчика влажности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор Dospel реверсивный EF 200 AS 240 применяется для вентиляции небольших помещений (гаражей, складов, малых промышленных и др.), приспособлен для настенного монтажа.

        Преимущества

        • Возможность работы в двух направлениях: в приточном и вытяжном
        • Шнурковый выключатель позволяет легко изменять направление работы вентилятора в зависимости от необходимости
        • При выключение вентилятора лопасти принимают положение, которое способствует предотвращению обратного попадания воздуха в помещение