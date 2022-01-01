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Вентилятор Dospel ZEFIR d100 S
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Вытяжные вентиляторы
    Вентилятор Dospel ZEFIR d100 S
    Арт. X6991454080172
    Вентилятор Dospel ZEFIR d100 S

      Вентилятор Dospel ZEFIR d100 S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454080172

      Характеристики

      Производитель
      		Dospel
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Защита от брызг
      		Нет
      Наличие таймера
      		Нет
      Наличие датчика влажности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенный бытовой осевой вентилятор DOSPEL серии ZEFIR 100 S.

        Преимущества

        • Гибридная конструкция крыльчатки увеличивает поток воздуха и уменьшает акустический шум вентилятора
        • Во время работы вентилятора крыльчатка прижимается к двигателю потоком воздуха, благодаря чему нет возможности ее выпадения в вентиляционный канал
        • В процессе эксплуатации вентилятора крыльчатка может быть с легкостью демонтирована с целью периодического обслуживания (очистки лопастей от налипающей грязи)
        • Типоразмер: 100 мм (диаметр подключения)
        • Материал: ABS/РР пластик с добавкой антистатика для защиты от пыли
        • Цвет корпуса: белый
        • Степень защиты двигателя: IP Х4
        • Тип подшипника: подшипник скольжения