Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100

Преимущества

Двигатель на подшипниках скольжения

ABS-пластик

IP 24 - Степень защиты изделия

Защита от перегрева

Монтаж с помощью шурупов

Современный дизайн и эстетичный внешний вид

Вытяжной вентилятор ЭРА COMFORT 4 применяется для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Вентилятор отвечает самым строгим стандартам качества и безопасности. Двигатель на подшипниках скольжения гарантирует вытяжку влажного и загрязненного воздуха. А защита от перегрева автоматически выключит вентилятор при температуре двигателя +115°С - +125°С. Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, который не подвержен старению и надежно прослужит весь срок использования. Монтаж осуществляется с помощью саморезов, которые входят в комплект. Благодаря классическому дизайну вентилятор идеально дополнит любой интерьер.