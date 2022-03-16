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Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100
5.0
2
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100
    Арт. X6991454080185
    5.0
    2
    Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100
    Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100
    Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100
    Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100
      Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100
      Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100
      Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100
      Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100

      Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X6991454080185
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		162х168х73
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вытяжной вентилятор ЭРА COMFORT 4 применяется для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Вентилятор отвечает самым строгим стандартам качества и безопасности. Двигатель на подшипниках скольжения гарантирует вытяжку влажного и загрязненного воздуха. А защита от перегрева автоматически выключит вентилятор при температуре двигателя +115°С - +125°С. Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, который не подвержен старению и надежно прослужит весь срок использования. Монтаж осуществляется с помощью саморезов, которые входят в комплект. Благодаря классическому дизайну вентилятор идеально дополнит любой интерьер.

        Преимущества

        • Двигатель на подшипниках скольжения
        • ABS-пластик
        • IP 24 - Степень защиты изделия
        • Защита от перегрева
        • Монтаж с помощью шурупов
        • Современный дизайн и эстетичный внешний вид