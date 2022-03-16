Осевой вытяжной вентилятор Эра Comfort 4 D100
Арт. X6991454080185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|162х168х73
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вытяжной вентилятор ЭРА COMFORT 4 применяется для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Вентилятор отвечает самым строгим стандартам качества и безопасности. Двигатель на подшипниках скольжения гарантирует вытяжку влажного и загрязненного воздуха. А защита от перегрева автоматически выключит вентилятор при температуре двигателя +115°С - +125°С. Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, который не подвержен старению и надежно прослужит весь срок использования. Монтаж осуществляется с помощью саморезов, которые входят в комплект. Благодаря классическому дизайну вентилятор идеально дополнит любой интерьер.
Преимущества
- Двигатель на подшипниках скольжения
- ABS-пластик
- IP 24 - Степень защиты изделия
- Защита от перегрева
- Монтаж с помощью шурупов
- Современный дизайн и эстетичный внешний вид