Вентилятор Эра Slim 4 ф100
Арт. X6991454080188
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|160x140x76x7
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
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Защита от брызг
|Да
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Наличие таймера
|Нет
Вентилятор вытяжной Slim 4 ф100Вытяжной вентилятор Slim 4 предназначен для быстрого обращения воздушных масс (искусственной вентиляции) в жилых дома и квартирах. Компактные габариты, современный дизайн, наличие москитной сетки и пожаробезопасность – ключевые преимущества данной модели, идеальной для установки в вентиляционных шахтах или воздуховодах. Цена на Slim 4 вытяжной максимально снижена. Положительных характеристик у модели много: корпус прибора сделан из ударопрочного пластика, не боящегося солнечных лучей или влаги. Вытяжной вентилятор Slim 4 – это отличный выбор для ванной комнаты!
Преимущества
- Материал корпуса – ABS-пластик, не боящейся огня, воды, влаги и других пагубных воздействий.
- Встроенная защита от перегрева, срабатывающая автоматически.
- Сниженное энергопотребление – всего 7,8 Вт.
- Отсутствие шума даже при максимальной нагрузке.
- Возможность установки и снятия за 10 – 15 минут, не применяя специальных инструментов.
- Особая форма крыльчатки, защищённая от случайных касаний корпуса и скольжений по моторному валу.
- Внутренняя москитная сетка позволяет избежать засорения крыльчатки мелкими насекомыми.
- Рисунок решётки – «морская волна», позволяющий использовать вентилятор в интерьере ванной, душевой или санузла.
Комплектация
- Вытяжной вентилятор Slim 4 в сборке.
- Клапан для предотвращения обратной тяги.
- Кабель электропитания 220В.
- Набор крепежей (кронштейнов).
- Защитная решетка (рисунок - «морская волна»).
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.