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Вентилятор Эра Slim 4 ф100
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вентилятор Эра Slim 4 ф100
    Арт. X6991454080188
    Вентилятор Эра Slim 4 ф100
    Вентилятор Эра Slim 4 ф100
    Вентилятор Эра Slim 4 ф100
      Вентилятор Эра Slim 4 ф100
      Вентилятор Эра Slim 4 ф100
      Вентилятор Эра Slim 4 ф100

      Вентилятор Эра Slim 4 ф100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454080188

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Габариты, мм
      		160x140x76x7
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Защита от брызг
      		Да
      Наличие таймера
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вентилятор вытяжной Slim 4 ф100

        Вытяжной вентилятор Slim 4 предназначен для быстрого обращения воздушных масс (искусственной вентиляции) в жилых дома и квартирах. Компактные габариты, современный дизайн, наличие москитной сетки и пожаробезопасность – ключевые преимущества данной модели, идеальной для установки в вентиляционных шахтах или воздуховодах. Цена на Slim 4 вытяжной максимально снижена. Положительных характеристик у модели много: корпус прибора сделан из ударопрочного пластика, не боящегося солнечных лучей или влаги. Вытяжной вентилятор Slim 4 – это отличный выбор для ванной комнаты!

        Преимущества

        • Материал корпуса – ABS-пластик, не боящейся огня, воды, влаги и других пагубных воздействий.
        • Встроенная защита от перегрева, срабатывающая автоматически.
        • Сниженное энергопотребление – всего 7,8 Вт.
        • Отсутствие шума даже при максимальной нагрузке.
        • Возможность установки и снятия за 10 – 15 минут, не применяя специальных инструментов.
        • Особая форма крыльчатки, защищённая от случайных касаний корпуса и скольжений по моторному валу.
        • Внутренняя москитная сетка позволяет избежать засорения крыльчатки мелкими насекомыми.
        • Рисунок решётки – «морская волна», позволяющий использовать вентилятор в интерьере ванной, душевой или санузла.

        Комплектация

        1. Вытяжной вентилятор Slim 4 в сборке.
        2. Клапан для предотвращения обратной тяги.
        3. Кабель электропитания 220В.
        4. Набор крепежей (кронштейнов).
        5. Защитная решетка (рисунок - «морская волна»).
        6. Инструкция по эксплуатации.
        7. Гарантийный талон.
        Купить вентилятор Slim 4 можно в нашем магазине, не переплачивая посредникам – модель всегда в наличии! Обеспечьте себе настоящий комфорт.