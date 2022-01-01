Вентилятор Эра Slim 4 ф100

Вентилятор вытяжной Slim 4 ф100

Преимущества

Материал корпуса – ABS-пластик, не боящейся огня, воды, влаги и других пагубных воздействий.

Встроенная защита от перегрева, срабатывающая автоматически.

Сниженное энергопотребление – всего 7,8 Вт.

Отсутствие шума даже при максимальной нагрузке.

Возможность установки и снятия за 10 – 15 минут, не применяя специальных инструментов.

Особая форма крыльчатки, защищённая от случайных касаний корпуса и скольжений по моторному валу.

Внутренняя москитная сетка позволяет избежать засорения крыльчатки мелкими насекомыми.

Рисунок решётки – «морская волна», позволяющий использовать вентилятор в интерьере ванной, душевой или санузла.

Комплектация

Вытяжной вентилятор Slim 4 в сборке. Клапан для предотвращения обратной тяги. Кабель электропитания 220В. Набор крепежей (кронштейнов). Защитная решетка (рисунок - «морская волна»). Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Вытяжной вентилятор Slim 4 предназначен для быстрого обращения воздушных масс (искусственной вентиляции) в жилых дома и квартирах. Компактные габариты, современный дизайн, наличие москитной сетки и пожаробезопасность – ключевые преимущества данной модели, идеальной для установки в вентиляционных шахтах или воздуховодах. Цена на Slim 4 вытяжной максимально снижена. Положительных характеристик у модели много: корпус прибора сделан из ударопрочного пластика, не боящегося солнечных лучей или влаги. Вытяжной вентилятор Slim 4 – это отличный выбор для ванной комнаты!Купить вентилятор Slim 4 можно в нашем магазине, не переплачивая посредникам – модель всегда в наличии! Обеспечьте себе настоящий комфорт.