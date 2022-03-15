Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Настольный вентилятор FT23-03
4.5
2
Найти аналог
Бытовые вентиляторы
    Настольный вентилятор FT23-03
    Арт. X6991454080108
    4.5
    2
    Настольный вентилятор FT23-03

      Настольный вентилятор FT23-03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X6991454080108
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Termica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австрия
      Габариты, мм
      		180x280x280
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настольныq вентилятор Termica (Термика) FT23-03 предназначен для принудительной циркуляции воздуха в помещениb. Стильный дизайн вентиляторf отлично впишется в интерьер как квартиры, так и офиса.

        Преимущества

        • Настольный вентилятор имеет компактные размеры, может легко поместиться на рабочем столе
        • Стоимость вентилятора значительно ниже стоимости климатического оборудования
        • Мобильность: легко менять его месторасположение в помещении, разворачивать в нужном вам направлении
        • Осевое вращение вентилятора на 90 градусов
        • Материал корпуса - пластик
        • Управление скоростью воздушного потока
        • Регулировка высоты
        • Безопасное исполнение
        • Возможность вертикальной регулировки воздушного потока