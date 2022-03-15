Настольный вентилятор FT23-03
Арт. X6991454080108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австрия
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Габариты, мм
|180x280x280
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Напряжение, В
|220
- Настольныq вентилятор Termica (Термика) FT23-03 предназначен для принудительной циркуляции воздуха в помещениb. Стильный дизайн вентиляторf отлично впишется в интерьер как квартиры, так и офиса.
Преимущества
- Настольный вентилятор имеет компактные размеры, может легко поместиться на рабочем столе
- Стоимость вентилятора значительно ниже стоимости климатического оборудования
- Мобильность: легко менять его месторасположение в помещении, разворачивать в нужном вам направлении
- Осевое вращение вентилятора на 90 градусов
- Материал корпуса - пластик
- Управление скоростью воздушного потока
- Регулировка высоты
- Безопасное исполнение
- Возможность вертикальной регулировки воздушного потока