Настольный вентилятор FT23-03

Преимущества

Настольный вентилятор имеет компактные размеры, может легко поместиться на рабочем столе

Стоимость вентилятора значительно ниже стоимости климатического оборудования

Мобильность: легко менять его месторасположение в помещении, разворачивать в нужном вам направлении

Осевое вращение вентилятора на 90 градусов

Материал корпуса - пластик



Управление скоростью воздушного потока



Регулировка высоты



Безопасное исполнение



Возможность вертикальной регулировки воздушного потока



Настольныq вентилятор Termica (Термика) FT23-03 предназначен для принудительной циркуляции воздуха в помещениb. Стильный дизайн вентиляторf отлично впишется в интерьер как квартиры, так и офиса.