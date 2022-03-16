Вентилятор круглый канальный Titan ВК-125
Арт. X699145407772
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Обратный клапан
|Нет
|
Уровень шума, дБ
|66
- Вентилятор канальный Titan ВК 125 предназначен для систем искусственной вентиляции жилых и промышленных объектов различного типа. Благодаря высокой производительности (до 600 кубометров воздуха в час) и слабому уровню шума, данный прибор можно использовать и в гостиничных номерах, кухнях и залах ресторанов и кафе, клубах и других заведениях общественного питания и отдыха. Монтаж производится в круглый воздуховод диаметром 125 мм. Электрический двигатель снабжён внешним ротором и отвечает международной директиве безопасности IP44. Канальный вентилятор Titan ВК 125 имеет усовершенствованную форму лопатки, которая исключает вероятность трения об внутреннюю часть корпуса.
Преимущества
- Ударопрочный корпус, герметизирующий двигатель от внешних воздействий
- Рабочие колеса вентиляторов изготовлены из пластика и оцинкованного стального листа с загнутыми лопатками
- Рабочие колеса вентиляторов статически и динамически отбалансированы
- Возможность регулировки скоростей вращения крыльчатки с помощью трансформатора
- Отсутствие необходимости в постоянном уходе – достаточно иногда протирать лопасти
- Безопасная электрика, защищённая от коротких замыканий и возгораний
- Немецкий асинхронный однофазный компактный двигатель с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением
- Рабочий ресурс вентилятора более 40000 часов без профилактики
- Корпус электродвигателя имеет изоляцию IP44. Обмотка оснащена дополнительной защитой от влажности
- Встроенная термозащита