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Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160
5.0
2
Найти аналог
Канальная вентиляция
    Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160
    Арт. X699145407773
    5.0
    2
    Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160
    Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160
    Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160
      Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160
      Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160
      Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160

      Вентилятор круглый канальный Titan ВК-160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X699145407773
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Титан
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Обратный клапан
      		Нет
      Уровень шума, дБ
      		72
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентилятор канальный Titan ВК 160 предназначен для систем искусственной вентиляции жилых и промышленных объектов различного типа. Благодаря высокой производительности (до 700 кубометров воздуха в час) и слабому уровню шума (всего 45 дБ), данный прибор можно использовать и в гостиничных номерах, кухнях и залах ресторанов и кафе, клубах и других заведениях общественного питания и отдыха. Монтаж производится в круглый воздуховод диаметром 160 мм. Электрический двигатель снабжён внешним ротором и отвечает международной директиве безопасности IP44. Канальный вентилятор Titan ВК 160 имеет усовершенствованную форму лопатки, которая исключает вероятность трения об внутреннюю часть корпуса. 

        Преимущества

        • Ударопрочный корпус, герметизирующий двигатель от внешних воздействий
        • Рабочие колеса вентиляторов изготовлены из пластика и оцинкованного стального листа с загнутыми лопатками
        • Рабочие колеса вентиляторов статически и динамически отбалансированы
        • Возможность регулировки скоростей вращения крыльчатки с помощью трансформатора
        • Отсутствие необходимости в постоянном уходе – достаточно иногда протирать лопасти
        • Безопасная электрика, защищённая от коротких замыканий и возгораний
        • Немецкий асинхронный однофазный компактный двигатель с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением
        • Рабочий ресурс вентилятора более 40000 часов без профилактики
        • Корпус электродвигателя имеет изоляцию IP44. Обмотка оснащена дополнительной защитой от влажности
        • Встроенная термозащита