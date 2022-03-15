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Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250
5.0
2
9 950 ₽
Канальная вентиляция
  • Персональная скидка
Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250
Арт. X699145407775
5.0
2
Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250
Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250
Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250
  • Персональная скидка
Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250
Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250
Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250

Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250

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9 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X699145407775
5.0
2

Характеристики

Производитель
Титан
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Обратный клапан
Нет
Уровень шума, дБ
75
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Вентилятор канальный Titan ВК 250 предназначен для систем искусственной вентиляции жилых и промышленных объектов различного типа. Благодаря высокой производительности (до 1400 кубометров воздуха в час) и слабому уровню шума, данный прибор можно использовать и в гостиничных номерах, кухнях и залах ресторанов и кафе, клубах и других заведениях общественного питания и отдыха. Монтаж производится в круглый воздуховод диаметром 250 мм. Электрический двигатель снабжён внешним ротором и отвечает международной директиве безопасности IP44. Канальный вентилятор Titan ВК 250 имеет усовершенствованную форму лопатки, которая исключает вероятность трения об внутреннюю часть корпуса.

    Преимущества

    • Ударопрочный корпус, герметизирующий двигатель от внешних воздействий
    • Рабочие колеса вентиляторов изготовлены из пластика и оцинкованного стального листа с загнутыми лопатками
    • Рабочие колеса вентиляторов статически и динамически отбалансированы
    • Возможность регулировки скоростей вращения крыльчатки с помощью трансформатора
    • Отсутствие необходимости в постоянном уходе – достаточно иногда протирать лопасти
    • Безопасная электрика, защищённая от коротких замыканий и возгораний
    • Немецкий асинхронный однофазный компактный двигатель с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением
    • Рабочий ресурс вентилятора более 40000 часов без профилактики
    • Корпус электродвигателя имеет изоляцию IP44. Обмотка оснащена дополнительной защитой от влажности
    • Встроенная термозащита