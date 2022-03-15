Вентилятор круглый канальный Titan ВК-250

Преимущества

Ударопрочный корпус, герметизирующий двигатель от внешних воздействий

Рабочие колеса вентиляторов изготовлены из пластика и оцинкованного стального листа с загнутыми лопатками

Рабочие колеса вентиляторов статически и динамически отбалансированы

Возможность регулировки скоростей вращения крыльчатки с помощью трансформатора

Отсутствие необходимости в постоянном уходе – достаточно иногда протирать лопасти

Безопасная электрика, защищённая от коротких замыканий и возгораний

Немецкий асинхронный однофазный компактный двигатель с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением

Рабочий ресурс вентилятора более 40000 часов без профилактики

Корпус электродвигателя имеет изоляцию IP44. Обмотка оснащена дополнительной защитой от влажности

Встроенная термозащита

Вентилятор канальный Titan ВК 250 предназначен для систем искусственной вентиляции жилых и промышленных объектов различного типа. Благодаря высокой производительности (до 1400 кубометров воздуха в час) и слабому уровню шума, данный прибор можно использовать и в гостиничных номерах, кухнях и залах ресторанов и кафе, клубах и других заведениях общественного питания и отдыха. Монтаж производится в круглый воздуховод диаметром 250 мм. Электрический двигатель снабжён внешним ротором и отвечает международной директиве безопасности IP44. Канальный вентилятор Titan ВК 250 имеет усовершенствованную форму лопатки, которая исключает вероятность трения об внутреннюю часть корпуса.