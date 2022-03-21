Вентилятор канальный Эра CYCLONE-EBM 315

Преимущества

Двигатель на шарикоподшипниках

АБС-пластик

IP 44 - Степень защиты изделия

Защита от перегрева

Монтаж с помощью шурупов

Канальный центробежный вентилятор Эра CYCLONE-EBM 315 предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции. Вытяжная или приточная вентиляция зависит от варианта установки вентилятора в системе. Имеет прочный пластиковый корпус и центробежное мотор-колесо от ведущего мирового производителя электродвигателей. Мощность немецкого электродвигателя позволяет монтировать устройство даже в больших административных и общественных помещениях: ресторанах, магазинах, офисах и так далее. Вентилятор крепится к потолку или стене при помощи крепежных кронштейнов (кронштейны и крепеж не входят в комплект). Вентилятор имеет степень защиты оболочки от проникновения предметов и воды IP24, а двигателя — IP44.