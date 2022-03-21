Вентилятор канальный Эра CYCLONE-EBM 315
Арт. X6991454080183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Обратный клапан
|Нет
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Уровень шума, дБ
|53
- Канальный центробежный вентилятор Эра CYCLONE-EBM 315 предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции. Вытяжная или приточная вентиляция зависит от варианта установки вентилятора в системе. Имеет прочный пластиковый корпус и центробежное мотор-колесо от ведущего мирового производителя электродвигателей. Мощность немецкого электродвигателя позволяет монтировать устройство даже в больших административных и общественных помещениях: ресторанах, магазинах, офисах и так далее. Вентилятор крепится к потолку или стене при помощи крепежных кронштейнов (кронштейны и крепеж не входят в комплект). Вентилятор имеет степень защиты оболочки от проникновения предметов и воды IP24, а двигателя — IP44.
Преимущества
- Двигатель на шарикоподшипниках
- АБС-пластик
- IP 44 - Степень защиты изделия
- Защита от перегрева
- Монтаж с помощью шурупов