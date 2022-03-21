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Вентилятор канальный Эра CYCLONE-EBM 315
5.0
2
Найти аналог
Канальная вентиляция
    Вентилятор канальный Эра CYCLONE-EBM 315
    Арт. X6991454080183
    5.0
    2
    Вентилятор канальный Эра CYCLONE-EBM 315

      Вентилятор канальный Эра CYCLONE-EBM 315

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X6991454080183
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Обратный клапан
      		Нет
      Уровень шума, дБ
      		53
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Канальный центробежный вентилятор Эра CYCLONE-EBM 315 предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции. Вытяжная или приточная вентиляция зависит от варианта установки вентилятора в системе. Имеет прочный пластиковый корпус и центробежное мотор-колесо от ведущего мирового производителя электродвигателей. Мощность немецкого электродвигателя позволяет монтировать устройство даже в больших административных и общественных помещениях: ресторанах, магазинах, офисах и так далее. Вентилятор крепится к потолку или стене при помощи крепежных кронштейнов (кронштейны и крепеж не входят в комплект). Вентилятор имеет степень защиты оболочки от проникновения предметов и воды IP24, а двигателя — IP44.

        Преимущества

        • Двигатель на шарикоподшипниках
        • АБС-пластик
        • IP 44 - Степень защиты изделия
        • Защита от перегрева
        • Монтаж с помощью шурупов