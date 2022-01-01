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Вентилятор канальный Планета П150ВК 05435
Найти аналог
Канальная вентиляция
    Вентилятор канальный Планета П150ВК 05435
    Арт. X699145407792
    Вентилятор канальный Планета П150ВК 05435
    Вентилятор канальный Планета П150ВК 05435
      Вентилятор канальный Планета П150ВК 05435
      Вентилятор канальный Планета П150ВК 05435

      Вентилятор канальный Планета П150ВК 05435

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145407792

      Характеристики

      Производитель
      		Планета
      Управление
      		электронное
      Обратный клапан
      		Нет
      Уровень шума, дБ
      		45
      Таймер
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Вентилятор канальный Планета П150ВК предназначен для постоянного или периодического применения вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.

        Особенности и преимущества:

        • Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету. Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя.
        • Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.
        • Оборудован защитой от перегрева.
        • Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения. 
        • Вентилятор может устанавливаться на плоскую поверхность при помощи монтажного кронштейна и при этом размещаться как вертикально, так и горизонтально относительно своей оси. 

        Комплектация:

        1. Вентилятор канальный П150ВК 05435 в сборе.