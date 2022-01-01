Вентилятор канальный Планета П150ВК 05435

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету. Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя.

Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.

Оборудован защитой от перегрева.

Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения.

Вентилятор может устанавливаться на плоскую поверхность при помощи монтажного кронштейна и при этом размещаться как вертикально, так и горизонтально относительно своей оси.

Комплектация:

Вентилятор канальный П150ВК 05435 в сборе.

Вентилятор канальный Планета П150ВК предназначен для постоянного или периодического применения вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.