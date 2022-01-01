Вентилятор канальный Планета П150ВК 05435
Арт. X699145407792
Характеристики
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Производитель
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Управление
|электронное
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Обратный клапан
|Нет
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Уровень шума, дБ
|45
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Таймер
|Нет
Описание товара:Вентилятор канальный Планета П150ВК предназначен для постоянного или периодического применения вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
Особенности и преимущества:
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету. Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя.
- Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.
- Оборудован защитой от перегрева.
- Вентилятор управляется посредством комнатного выключателя освещения.
- Вентилятор может устанавливаться на плоскую поверхность при помощи монтажного кронштейна и при этом размещаться как вертикально, так и горизонтально относительно своей оси.
Комплектация:
- Вентилятор канальный П150ВК 05435 в сборе.