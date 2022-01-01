Вентилятор канальный SHUFT CFk 100 MAX центробежный

Описание товара:

Описание и преимущества:

Композиционный материал корпуса обладает повышенными звукопоглощающими и противоударными свойствами.

Разъемный корпус обеспечивает легкость обслуживания.

Мотор-колесо Ziehl-Abegg.

Увеличение напора воздуха до 750 Па за счет технологии рассекателей-завихрителей в конструкции корпуса.

Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения.

Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.

Встроенная термозащита.

Установка в любом положении.

Стандартный типоразмерный ряд обеспечивает совместимость с другими элементами.

Вентилятор канальный центробежный CFk 100 MAX SHUFT применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции помещений бытового, общественного, административного и промышленного назначения.