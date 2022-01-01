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Вентилятор канальный SHUFT CFk 160 MAX центробежный
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Канальная вентиляция
    Вентилятор канальный SHUFT CFk 160 MAX центробежный
    Арт. X699145407778
    Вентилятор канальный SHUFT CFk 160 MAX центробежный

      Вентилятор канальный SHUFT CFk 160 MAX центробежный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145407778

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Управление
      		без управления
      Обратный клапан
      		Нет
      Уровень шума, дБ
      		51
      Ширина, мм
      		340
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Вентилятор канальный центробежный CFk 160 MAX SHUFT применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции помещений бытового, общественного, административного и промышленного назначения.

        Описание и преимущества:

        • Композиционный материал корпуса обладает повышенными звукопоглощающими и противоударными свойствами.
        • Разъемный корпус обеспечивает легкость обслуживания.
        • Мотор-колесо Ziehl-Abegg.
        • Увеличение напора воздуха до 750 Па за счет технологии рассекателей-завихрителей в конструкции корпуса.
        • Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения.
        • Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.
        • Встроенная термозащита.
        • Установка в любом положении.
        • Стандартный типоразмерный ряд обеспечивает совместимость с другими элементами.