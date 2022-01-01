Вентилятор канальный SHUFT CFk 160 MAX центробежный
Арт. X699145407778
Характеристики
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Производитель
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Управление
|без управления
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Обратный клапан
|Нет
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Уровень шума, дБ
|51
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Ширина, мм
|340
Описание товара:Вентилятор канальный центробежный CFk 160 MAX SHUFT применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции помещений бытового, общественного, административного и промышленного назначения.
Описание и преимущества:
- Композиционный материал корпуса обладает повышенными звукопоглощающими и противоударными свойствами.
- Разъемный корпус обеспечивает легкость обслуживания.
- Мотор-колесо Ziehl-Abegg.
- Увеличение напора воздуха до 750 Па за счет технологии рассекателей-завихрителей в конструкции корпуса.
- Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения.
- Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.
- Встроенная термозащита.
- Установка в любом положении.
- Стандартный типоразмерный ряд обеспечивает совместимость с другими элементами.