Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
Арт. X69914540152
Характеристики
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Производитель
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Управление
|без управления
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Обратный клапан
|Нет
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Уровень шума, дБ
|54
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Таймер
|Нет
Описание товара:Вентилятор для прямоугольных каналов ВКП 80-50-4 (380 В) — эффективное оборудование, пользующееся высоким спросом благодаря удобству монтажа и отличным техническим показателям. Оно обладает большим ресурсом, который не уменьшается даже в самых сложных условиях эксплуатации. Модель ВКП 80-50-4 (380 В) отвечает строгим отраслевым стандартам по всем параметрам.
Особенности и преимущества:
- Применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
- Они компактны и легко монтируются в любом положении.
- Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
- Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед.
- Используются трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором.
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
- Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в работе.