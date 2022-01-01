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Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
Найти аналог
Канальная вентиляция
    Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
    Арт. X69914540152
    Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
    Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
    Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
      Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
      Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4
      Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4

      Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914540152

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Управление
      		без управления
      Обратный клапан
      		Нет
      Уровень шума, дБ
      		54
      Таймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Вентилятор для прямоугольных каналов ВКП 80-50-4 (380 В) — эффективное оборудование, пользующееся высоким спросом благодаря удобству монтажа и отличным техническим показателям. Оно обладает большим ресурсом, который не уменьшается даже в самых сложных условиях эксплуатации. Модель ВКП 80-50-4 (380 В) отвечает строгим отраслевым стандартам по всем параметрам.

        Особенности и преимущества:

        • Применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 
        • Они компактны и легко монтируются в любом положении. 
        • Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
        • Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. 
        • Используются трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором. 
        • Корпус изготовлен из оцинкованной стали. 
        • Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.
        • Установка в любом положении.
        • Возможность регулирования скорости.
        • Не требуют обслуживания и надежны в работе.