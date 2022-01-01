Вентилятор Лиссант ВКП 80-50-4

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.

Они компактны и легко монтируются в любом положении.

Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед.

Используются трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором.

Корпус изготовлен из оцинкованной стали.

Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

Установка в любом положении.

Возможность регулирования скорости.

Не требуют обслуживания и надежны в работе.

Вентилятор для прямоугольных каналов ВКП 80-50-4 (380 В) — эффективное оборудование, пользующееся высоким спросом благодаря удобству монтажа и отличным техническим показателям. Оно обладает большим ресурсом, который не уменьшается даже в самых сложных условиях эксплуатации. Модель ВКП 80-50-4 (380 В) отвечает строгим отраслевым стандартам по всем параметрам.