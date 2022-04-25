Вентилятор осевой канальный Эра CV-200

Преимущества

Класс защиты двигателя - IPX2

Частота вращения - 1300 об/мин

Алюминиевые профилированные лопасти

Корпус из оцинкованного листового железа или листового металла с полимерным покрытием, устойчивого к коррозии и механическим повреждениям, приспособленного для монтажа в тоннеле

Защита от перегрева

Осевой канальный вентилятор Эра CV-200 используется в системах приточно-вытяжной вентиляции. Предназначен для работы как в жилых, общественных помещениях (магазины, рестораны и пр.), так и на производственных объектах (складах, мастерских и пр.). Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IPX2. Круглая система каналов. Благодаря однофазному асинхронному двигателю модель отличается низким уровнем шума и высокой производительностью.