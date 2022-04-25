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Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
5.0
2
3 160 ₽
Канальная вентиляция
  • Персональная скидка
Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
Арт. X6991454080215
5.0
2
Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
  • Персональная скидка
Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
Вентилятор осевой канальный Эра CV-200

Вентилятор осевой канальный Эра CV-200

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3 160 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X6991454080215
5.0
2

Характеристики

Производитель
Эра
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Обратный клапан
Нет
Уровень шума, дБ
54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 160 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Осевой канальный вентилятор Эра CV-200 используется в системах приточно-вытяжной вентиляции. Предназначен для работы как в жилых, общественных помещениях (магазины, рестораны и пр.), так и на производственных объектах (складах, мастерских и пр.). Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IPX2. Круглая система каналов. Благодаря однофазному асинхронному двигателю модель отличается низким уровнем шума и высокой производительностью.

    Преимущества

    • Класс защиты двигателя - IPX2
    • Частота вращения - 1300 об/мин
    • Алюминиевые профилированные лопасти
    • Корпус из оцинкованного листового железа или листового металла с полимерным покрытием, устойчивого к коррозии и механическим повреждениям, приспособленного для монтажа в тоннеле
    • Защита от перегрева