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Вентилятор осевой канальный Эра CV-200
Арт. X6991454080215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Обратный клапан
|Нет
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Уровень шума, дБ
|54
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- Осевой канальный вентилятор Эра CV-200 используется в системах приточно-вытяжной вентиляции. Предназначен для работы как в жилых, общественных помещениях (магазины, рестораны и пр.), так и на производственных объектах (складах, мастерских и пр.). Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых предметов и воды — IPX2. Круглая система каналов. Благодаря однофазному асинхронному двигателю модель отличается низким уровнем шума и высокой производительностью.
Преимущества
- Класс защиты двигателя - IPX2
- Частота вращения - 1300 об/мин
- Алюминиевые профилированные лопасти
- Корпус из оцинкованного листового железа или листового металла с полимерным покрытием, устойчивого к коррозии и механическим повреждениям, приспособленного для монтажа в тоннеле
- Защита от перегрева