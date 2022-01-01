Вентилятор осевой Лиссант ВО-200-4Е
Арт. X699145407920
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение промышленного вентилятора
|вентиляция, технические установки
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Минимальная температура окружающей среды, °С
|-40
- Вентилятор осевой ЛИССАНТ ВО-200-4Е предназначен для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 50 С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей среды до плюс 40 С.
Преимущества
- Вентиляторы комплектуются электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения
- 5 лопастей рабочего колеса, изготавливаются из стали с полимерным покрытием
- Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон монтажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием
- Малая монтажная ширина
- Встроенные термоконтакты
- Регулировка скорости вращения
- Не большая потребляемая мощность
- Не требуют обслуживания и надежны в работе