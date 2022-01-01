Преимущества

Вентиляторы комплектуются электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения

5 лопастей рабочего колеса, изготавливаются из стали с полимерным покрытием

Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон монтажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Малая монтажная ширина

Встроенные термоконтакты

Регулировка скорости вращения

Не большая потребляемая мощность

Не требуют обслуживания и надежны в работе

Вентилятор осевой ЛИССАНТ ВО-200-4Е предназначен для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 50 С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей среды до плюс 40 С.