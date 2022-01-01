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Вентилятор осевой Лиссант ВО-500-4Е
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Промышленные вентиляторы
    Вентилятор осевой Лиссант ВО-500-4Е
    Арт. X699145402509
    Вентилятор осевой Лиссант ВО-500-4Е

      Вентилятор осевой Лиссант ВО-500-4Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. X699145402509

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение промышленного вентилятора
      		вентиляция, системы кондиционирования, технические установки
      Максимальная температура окружающей среды, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор осевой Лиссант ВО 500-4Е предназначен для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 60°С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3,не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей среды до плюс 40°С.

        Преимущества

        • Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в системах вентиляции производственных и общественных помещений, а также холодильной техники и кондиционирования
        • Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон монтажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием
        • Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены из оцинкованной стали, покрыты эмалью
        • Вентиляторы данной серии имеют электродвигатели с внешним ротором
        • Расчетный срок службы не менее 40000 часов
        • Малая монтажная ширина
        • Встроенные термоконтакты
        • Регулировка скорости вращения
        • Не требуют обслуживания и надежны в работе