Преимущества

Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в системах вентиляции производственных и общественных помещений, а также холодильной техники и кондиционирования

Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон монтажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены из оцинкованной стали, покрыты эмалью

Вентиляторы данной серии имеют электродвигатели с внешним ротором

Расчетный срок службы не менее 40000 часов

Малая монтажная ширина

Встроенные термоконтакты

Регулировка скорости вращения

Не требуют обслуживания и надежны в работе

Вентилятор осевой Лиссант ВО 500-4Е предназначен для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 60°С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3,не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей среды до плюс 40°С.