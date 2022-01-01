Вентилятор осевой Лиссант ВО-500-4Е
Арт. X699145402509
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение промышленного вентилятора
|вентиляция, системы кондиционирования, технические установки
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Максимальная температура окружающей среды, °С
|40
- Вентилятор осевой Лиссант ВО 500-4Е предназначен для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 60°С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3,не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей среды до плюс 40°С.
Преимущества
- Компактные, малошумные осевые вентиляторы используются для установки в системах вентиляции производственных и общественных помещений, а также холодильной техники и кондиционирования
- Корпус вентилятора круглого сечения, с расположенными с двух сторон монтажными фланцами, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием
- Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены из оцинкованной стали, покрыты эмалью
- Вентиляторы данной серии имеют электродвигатели с внешним ротором
- Расчетный срок службы не менее 40000 часов
- Малая монтажная ширина
- Встроенные термоконтакты
- Регулировка скорости вращения
- Не требуют обслуживания и надежны в работе