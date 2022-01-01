Вентилятор Vents П150СВ 02209
Арт. X699145407797
Характеристики
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Производитель
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USB-порт
|Нет
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Функция увлажнения
|Нет
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3D вращение
|Нет
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Вращение в горизонтальной плоскости
|Нет
- Вентилятор Вентс 150 МА предназначен для вытяжной вентиляции в бытовых жилых помещениях. Основная особенность данной модели это наличие автоматических жалюзи, которые закрываются при неработающем вентиляторе, таким образом перекрывают вентиляционный канал шахты от попадания запахов с других этажей в помещение. Вентилятор можно монтировать напрямую в вентиляционную шахту или через небольшой участок канала или гибкого воздуховода. Также допускается монтаж в потолок помещения.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы