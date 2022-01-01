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Вентилятор Vents П150СВ 02209
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Бытовые вентиляторы
    Вентилятор Vents П150СВ 02209
    Арт. X699145407797

      Вентилятор Vents П150СВ 02209

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145407797

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      USB-порт
      		Нет
      Функция увлажнения
      		Нет
      3D вращение
      		Нет
      Вращение в горизонтальной плоскости
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор Вентс 150 МА предназначен для вытяжной вентиляции в бытовых жилых помещениях. Основная особенность данной модели это наличие автоматических жалюзи, которые закрываются при неработающем вентиляторе, таким образом перекрывают вентиляционный канал шахты от попадания запахов с других этажей в помещение. Вентилятор можно монтировать напрямую в вентиляционную шахту или через небольшой участок канала или гибкого воздуховода. Также допускается монтаж в потолок помещения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы