- Персональная скидка
Вентилятор канальный Shuft Tube 315 XL
Арт. X6991454029
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Дания
|
Управление
|механическое
|
Обратный клапан
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Канальный вентилятор SHUFT TUBE 315XL применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений. Поставляется готовым к подключению. Монтаж должен выполняться компетентным персоналом. При наружной установке вентилятор должны быть защищен от внешних воздействий. Монтируются в любом положении, в соответствии с направлением потока воздуха (в соответствии со стрелкой на корпусе вентилятора). Необходимо предусматривать доступ для обслуживания вентилятора.
Преимущества
- Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы
- Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания
- Двигатели имеют встроенное термореле с автоматическим перезапуском
- Прочный корпус из оцинкованной стали
- Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками
- Высококачественные асинхронные двигатели с внешним ротором IP44, клеммная коробка IP44
- Регулирование скорости 0–100 % путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы)
- Разъемный корпус обеспечивает легкость обслуживания
- Установка в любом положении
- Применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений