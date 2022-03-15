Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL

Преимущества

Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы

Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания

Двигатели имеют встроенное термореле с автоматическим перезапуском

Прочный корпус из оцинкованной стали

Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками

Высококачественные асинхронные двигатели с внешним ротором IP44, клеммная коробка IP44

Регулирование скорости 0–100 % путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы)

Разъемный корпус обеспечивает легкость обслуживания

Установка в любом положении

Применяются для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений

Канальный вентилятор SHUFT TUBE 100XL применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений. Поставляется готовым к подключению. Монтаж должен выполняться компетентным персоналом. При наружной установке вентилятор должны быть защищен от внешних воздействий. Монтируется в любом положении, в соответствии с направлением потока воздуха (в соответствии со стрелкой на корпусе вентилятора). Необходимо предусматривать доступ для обслуживания вентилятора.