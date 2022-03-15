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Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
5.0
1
5 500 ₽
Канальная вентиляция
  • Персональная скидка
Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
Арт. X6991454023
5.0
1
Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
  • Персональная скидка
Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL
Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL

Вентилятор канальный круглый Shuft Tube 100 XL

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5 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X6991454023
5.0
1

Характеристики

Производитель
Shuft
Страна производства
Россия
Родина бренда
Дания
Управление
механическое
Обратный клапан
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Канальный вентилятор SHUFT TUBE 100XL применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений. Поставляется готовым к подключению. Монтаж должен выполняться компетентным персоналом. При наружной установке вентилятор должны быть защищен от внешних воздействий. Монтируется в любом положении, в соответствии с направлением потока воздуха (в соответствии со стрелкой на корпусе вентилятора). Необходимо предусматривать доступ для обслуживания вентилятора.

    Преимущества

    • Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы
    • Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания
    • Двигатели имеют встроенное термореле с автоматическим перезапуском
    • Прочный корпус из оцинкованной стали
    • Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками
    • Высококачественные асинхронные двигатели с внешним ротором IP44, клеммная коробка IP44
    • Регулирование скорости 0–100 % путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы)
    • Разъемный корпус обеспечивает легкость обслуживания
    • Установка в любом положении
    • Применяются для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений