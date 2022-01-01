Заказать вентилятор sturm hg2003lcd-15 Вентилятор Sturm HG2003LCD-15 представляет собой запчасть, которая применяется для монтирования на смену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Комплектующие от марки STURM отличаются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их заменят можно не бояться за работоспособность: Крыльчатки производства STURM отличаются высоким качеством. Стоимость, которая составляет 104 р. на эту запасную часть вызвана употреблением долговечных материалов.



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