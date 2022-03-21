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Настольный вентилятор Timberk TEF F4 FN5 (BL)
4.0
2
Найти аналог
Бытовые вентиляторы
    Настольный вентилятор Timberk TEF F4 FN5 (BL)
    Арт. 704235297
    4.0
    2
    Настольный вентилятор Timberk TEF F4 FN5 (BL)

      Настольный вентилятор Timberk TEF F4 FN5 (BL)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235297
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		145x80x149
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настольный вентилятор Timberk TEF F4 FN5 BL имеет высокую скорость воздушного потока. Небольшие размеры позволят легко разместить его на столе или полке. Предусмотрена регулировка наклона вверх-вниз. Данная модель подключается к любому USB-разъем компьютера, ноутбука или планшета, поэтому его можно взять с собой на дачу или в поход. Специальное основание позволяет устанавливать прибор на любой поверхности.

        Преимущества

        • Ультрасовременный дизайн и яркие цветовые решения
        • Возможность подключения в любой USB-разъем компьютера, ноутбука или планшета
        • Диаметр крыльчатки: 4” (96 мм) четыре металлические лопасти
        • Высокая скорость воздушного потока
        • Регулировка наклона вверх-вниз
        • Надежная лучевая металлическая защитная решетка
        • Специальное устойчивое основание прибора
        • Низкое энергопотребление
        • Возможность установки вентилятора на любой поверхности
        • Высококачественные материалы