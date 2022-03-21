Преимущества

Ультрасовременный дизайн и яркие цветовые решения

Возможность подключения в любой USB-разъем компьютера, ноутбука или планшета

Диаметр крыльчатки: 4” (96 мм) четыре металлические лопасти

Высокая скорость воздушного потока

Регулировка наклона вверх-вниз

Надежная лучевая металлическая защитная решетка

Специальное устойчивое основание прибора

Низкое энергопотребление

Возможность установки вентилятора на любой поверхности

Высококачественные материалы

Настольный вентилятор Timberk TEF F4 FN5 BL имеет высокую скорость воздушного потока. Небольшие размеры позволят легко разместить его на столе или полке. Предусмотрена регулировка наклона вверх-вниз. Данная модель подключается к любому USB-разъем компьютера, ноутбука или планшета, поэтому его можно взять с собой на дачу или в поход. Специальное основание позволяет устанавливать прибор на любой поверхности.