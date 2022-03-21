Настольный вентилятор Timberk TEF F4 FN5 (BL)
Арт. 704235297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|145x80x149
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Напряжение, В
|220
- Настольный вентилятор Timberk TEF F4 FN5 BL имеет высокую скорость воздушного потока. Небольшие размеры позволят легко разместить его на столе или полке. Предусмотрена регулировка наклона вверх-вниз. Данная модель подключается к любому USB-разъем компьютера, ноутбука или планшета, поэтому его можно взять с собой на дачу или в поход. Специальное основание позволяет устанавливать прибор на любой поверхности.
Преимущества
- Ультрасовременный дизайн и яркие цветовые решения
- Возможность подключения в любой USB-разъем компьютера, ноутбука или планшета
- Диаметр крыльчатки: 4” (96 мм) четыре металлические лопасти
- Высокая скорость воздушного потока
- Регулировка наклона вверх-вниз
- Надежная лучевая металлическая защитная решетка
- Специальное устойчивое основание прибора
- Низкое энергопотребление
- Возможность установки вентилятора на любой поверхности
- Высококачественные материалы