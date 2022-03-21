Преимущества

Можно использовать как настольный вентилятор, а также как вентилятор-клипсу



Диаметр лопастей: 6" (15 см)

Полупрозрачный пластик лопастей крыльчатки с нежно-голубоватым оттенком

Экономия электроэнергии за счет низкой мощности работы прибора

Лучевая защитная решетка: 56 спиц

Высота настольного вентилятора Timberk TEF W06 WC4 составляет 220 мм

Два режима обдува

Горизонтальный поворот лопастей: 90 градусов

Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4 имеет большой радиус обдува. В данной модели предусмотрено два скоростных режима. Вентилятор отличается небольшими размерами - отлично подходит для размещения на столе или полке. Устойчивая подставка обеспечивает надежность конструкции. Универсальная установка позволяет использовать прибор как вентилятор-клипсу.