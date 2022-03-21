Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4
Арт. 704235301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|205x205x155
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Напряжение, В
|220
- Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4 имеет большой радиус обдува. В данной модели предусмотрено два скоростных режима. Вентилятор отличается небольшими размерами - отлично подходит для размещения на столе или полке. Устойчивая подставка обеспечивает надежность конструкции. Универсальная установка позволяет использовать прибор как вентилятор-клипсу.
Преимущества
- Можно использовать как настольный вентилятор, а также как вентилятор-клипсу
- Диаметр лопастей: 6" (15 см)
- Полупрозрачный пластик лопастей крыльчатки с нежно-голубоватым оттенком
- Экономия электроэнергии за счет низкой мощности работы прибора
- Лучевая защитная решетка: 56 спиц
- Высота настольного вентилятора Timberk TEF W06 WC4 составляет 220 мм
- Два режима обдува
- Горизонтальный поворот лопастей: 90 градусов
- Можно использовать как настольный вентилятор, а также как вентилятор-клипсу