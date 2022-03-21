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Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4
4.5
2
Найти аналог
Бытовые вентиляторы
    Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4
    Арт. 704235301
    4.5
    2
    Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4
    Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4
    Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4
      Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4
      Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4
      Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4

      Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235301
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		205x205x155
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настольный вентилятор Timberk TEF W06 WC4 имеет большой радиус обдува. В данной модели предусмотрено два скоростных режима. Вентилятор отличается небольшими размерами - отлично подходит для размещения на столе или полке. Устойчивая подставка обеспечивает надежность конструкции. Универсальная установка позволяет использовать прибор как вентилятор-клипсу.

        Преимущества

        • Можно использовать как настольный вентилятор, а также как вентилятор-клипсу
        • Диаметр лопастей: 6" (15 см)
        • Полупрозрачный пластик лопастей крыльчатки с нежно-голубоватым оттенком
        • Экономия электроэнергии за счет низкой мощности работы прибора
        • Лучевая защитная решетка: 56 спиц
        • Высота настольного вентилятора Timberk TEF W06 WC4 составляет 220 мм
        • Два режима обдува
        • Горизонтальный поворот лопастей: 90 градусов