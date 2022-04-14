Вытяжной вентилятор Vents 100 Ф
Арт. X6991454080159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|182х252х99
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вентилятор VENTS 100 Ф 11720169 предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания. Имеет защиту от перегрева и защитную сетку от насекомых. Вентиляционная решетка обеспечивает естественную вытяжку воздуха при установке вентилятора в помещениях, оборудованных газовыми плитами. Степень защиты IP 34.
Преимущества
- Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами
- Для вентиляционных шахт с прямоугольным проёмом
- Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении
- Современный дизайн и эстетический внешний вид
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
- Специальная конструкция лицевой решетки позволяет при необходимости вентилировать помещение естественным путем, без включения устройства
- Защитная сетка от насекомых
- Степень защиты IP 34
- Вентиляционная решетка для обеспечения естественной вытяжки воздуха при установке вентилятора в помещениях, оборудованных газовыми плитами
- Надёжный двигатель с низким энергопотреблением
- Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
- Оборудован защитой от перегрева
- Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)
- VENTS 100 Ф 11720169 устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
- При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов
- Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута
- Крепится к стене при помощи шурупов