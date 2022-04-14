Вытяжной вентилятор Vents 100 Ф

Преимущества

Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений

Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами

Для вентиляционных шахт с прямоугольным проёмом

Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении

Современный дизайн и эстетический внешний вид

Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету

Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя

Специальная конструкция лицевой решетки позволяет при необходимости вентилировать помещение естественным путем, без включения устройства

Защитная сетка от насекомых

Степень защиты IP 34

Вентиляционная решетка для обеспечения естественной вытяжки воздуха при установке вентилятора в помещениях, оборудованных газовыми плитами

Надёжный двигатель с низким энергопотреблением

Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания

Оборудован защитой от перегрева

Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)

VENTS 100 Ф 11720169 устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты

При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов

Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута

Крепится к стене при помощи шурупов

Вентилятор VENTS 100 Ф 11720169 предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания. Имеет защиту от перегрева и защитную сетку от насекомых. Вентиляционная решетка обеспечивает естественную вытяжку воздуха при установке вентилятора в помещениях, оборудованных газовыми плитами. Степень защиты IP 34.