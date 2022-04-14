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Вытяжной вентилятор Vents 100 Ф
5.0
2
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вытяжной вентилятор Vents 100 Ф
    Арт. X6991454080159
    5.0
    2
    Вытяжной вентилятор Vents 100 Ф
    Вытяжной вентилятор Vents 100 Ф
      Вытяжной вентилятор Vents 100 Ф
      Вытяжной вентилятор Vents 100 Ф

      Вытяжной вентилятор Vents 100 Ф

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X6991454080159
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		182х252х99
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор VENTS 100 Ф 11720169 предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания. Имеет защиту от перегрева и защитную сетку от насекомых. Вентиляционная решетка обеспечивает естественную вытяжку воздуха при установке вентилятора в помещениях, оборудованных газовыми плитами. Степень защиты IP 34.

        Преимущества

        • Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений
        • Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами
        • Для вентиляционных шахт с прямоугольным проёмом
        • Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении
        • Современный дизайн и эстетический внешний вид
        • Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
        • Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
        • Специальная конструкция лицевой решетки позволяет при необходимости вентилировать помещение естественным путем, без включения устройства
        • Защитная сетка от насекомых
        • Степень защиты IP 34
        • Вентиляционная решетка для обеспечения естественной вытяжки воздуха при установке вентилятора в помещениях, оборудованных газовыми плитами
        • Надёжный двигатель с низким энергопотреблением
        • Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
        • Оборудован защитой от перегрева
        • Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)
        • VENTS 100 Ф 11720169 устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
        • При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов
        • Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута
        • Крепится к стене при помощи шурупов